Movida pescarese: licenze revocate e droga sequestrata in diversi locali

Non si ferma l’attività di monitoraggio delle forze dell’ordine pescaresi nei luoghi della "movida", disposta dal Questore Carlo Solimene. Un’operazione congiunta, che ha visto impegnati uomini della Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e unità cinofile, ha portato negli ultimi giorni a una serie di importanti provvedimenti amministrativi volti a ripristinare la legalità e, soprattutto, a garantire la sicurezza dei frequentatori dei locali notturni.

Il bilancio è significativo e delinea un quadro di irregolarità che va dalle gravi carenze strutturali fino a problemi di ordine pubblico e spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei provvedimenti ha colpito un’attività situata nel cuore del centro storico cittadino. Per questo esercizio, il Comune ha disposto la revoca definitiva delle autorizzazioni. Quanto disposto scaturisce a seguito dei controlli nei quali i gestori sono stati sorpresi a lavorare nonostante un ordine di sospensione emesso per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza antincendio. Situazione aggravata da una serie di episodi di violenza e disturbo alla quiete pubblica che avevano reso il locale un punto critico per l’ordine pubblico cittadino. In provincia, i controlli hanno fatto emergere scenari ancora più preoccupanti. In una discoteca dell'hinterland, gli agenti si sono trovati di fronte a un pericolo immediato per l'incolumità dei ragazzi: una delle uscite di emergenza era stata chiusa dall'esterno con un lucchetto, rendendo impossibile la fuga in caso di incendio per le persone presenti. All'interno e nelle aree esterne del locale, il fiuto delle unità cinofile ha inoltre permesso di scovare diverse dosi abbandonate di cocaina e hashish. Per questa struttura è scattata la sospensione per 15 giorni disposta dal Questore. Le ispezioni hanno coinvolto anche i locali di viale Marconi, dove le forze dell’ordine sono intervenute durante una festa privata. In questo caso, oltre alla mancanza della documentazione necessaria per il pubblico spettacolo e la somministrazione, sono stati avviati accertamenti per verificare la regolarità contrattuale del personale impiegato.

Le autorità hanno ribadito con fermezza che l’obiettivo di questi controlli non è penalizzare il divertimento, ma colpire le gestioni spregiudicate. Chi non rispetta le norme antincendio o permette che le proprie mura diventino piazze di spaccio mette a rischio la vita dei giovani e danneggia tutti quegli imprenditori che operano con correttezza e professionalità. I controlli continueranno con la stessa intensità anche nelle prossime settimane.