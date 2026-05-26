Marinelli: "Tra due settimane Legnini sarà sindaco di Chieti"

"Il risultato del primo turno a Chieti è pienamente soddisfacente e oltre ogni positiva aspettativa. Il centrosinistra e la coalizione civica sono nettamente in testa, e questo dato rappresenta un segnale politico molto chiaro, in una città dove il nostro campo al primo turno non aveva mai raggiunto un risultato del genere. Giovanni Legnini ha ottenuto un consenso straordinario, andando vicinissimo alla vittoria al primo turno e conquistando quasi il doppio dei voti rispetto al secondo classificato”, il commento del segretario regionale Pd Daniele Marinelli.

“Questo significa che il primo turno, di fatto, lo abbiamo vinto e lo abbiamo vinto bene, grazie alla sua forza e a quella di tantissimi candidate e candidati che sono stati una forza in questa prima fase di campagna elettorale. È mancato davvero pochissimo per chiudere subito la partita, ma la frammentazione delle candidature non ha consentito di raggiungere oggi quello che, siamo certi e fiduciosi, verrà raggiunto tra quindici giorni - rimarca Marinelli - .Adesso la sfida è semplice e molto chiara: le elettrici e gli elettori dovranno scegliere se affidare la città a Giovanni Legnini, che rappresenta competenza, affidabilità e una prospettiva concreta di rilancio per la città e Cristiano Sicari, candidato di Fratelli d'Italia, il partito di Umberto Di Primio e che più degli altri ha contribuito a determinare la situazione di precarietà amministrativa e finanziaria che Chieti ha vissuto in questi anni.

Abbiamo grande fiducia in un risultato molto significativo al secondo turno, anche perché in queste settimane abbiamo visto crescere intorno alla nostra proposta entusiasmo, credibilità e fiducia. Imposteremo questi quindici giorni con lo stesso stile che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale: parleremo alla città, guardando avanti, mettendo al centro i problemi e le opportunità di Chieti. Non accetteremo il terreno dello scontro volgare e delle polemiche che in queste ore Marco Marsilio e Fratelli d’Italia stanno tentando di alimentare, come carta della disperazione. Mentre loro dovrebbero soltanto chiedere scusa, in primis alla Città e poi a due galantuomini come Giovanni Legnini e Diego Ferrara, noi continueremo a confrontarci sui contenuti, con serietà e rispetto. Parleremo a tutta la città, convinti che Legnini rappresenti un valore aggiunto per tutti i cittadini teatini, per la sua esperienza, la sua autorevolezza e la sua capacità di costruire una prospettiva di rilancio amministrativo e istituzionale.

Adesso si apre una nuova fase, decisiva, e la affronteremo con grande determinazione e con la consapevolezza che Chieti ha una chance straordinaria, che sta per diventare realtà”.