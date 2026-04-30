“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Elly Schlein sabato a Chieti per Legnini
Appuntamento al palazzo Bellavista, Corso Marrucino ore 10, con la segretaria nazionale del Partito Democratico in supporto al candidato sindaco del "campo largo"
L’appuntamento conclusivo del “Congresso delle idee”, con la partecipazione della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, si terrà sabato 2 maggio alle ore 10 nel centro storico di Chieti, all’ultimo piano del Palazzo Bellavista. L’iniziativa chiude il percorso promosso dal PD Abruzzo e si inserisce nel cammino verso le elezioni amministrative, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini.
“Concludiamo questo percorso a Chieti, in un momento decisivo per la città – dichiara Daniele Marinelli, segretario regionale del PD –. La presenza della segretaria Schlein rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’Abruzzo e rafforza il lavoro costruito in questi mesi attraverso confronto e partecipazione. È significativo che questo appuntamento si svolga a Chieti, a poche settimane dal voto, per rafforzare il sostegno alla lista del Partito Democratico, alla coalizione di centrosinistra e alla candidatura di Giovanni Legnini. Il congresso rafforza la scelta di un percorso fondato sulla partecipazione, confronto e collaborazione con le comunità locali rappresentato dal congresso. Il nostro obiettivo resta quello di offrire una proposta credibile e unitaria, capace di rispondere ai bisogni reali del territorio e accompagnare Chieti e l'Abruzzo in una nuova fase di sviluppo. Il Congresso delle idee ha rappresentato una straordinaria occasione per mettere al centro contenuti, idee, proposte e territori. Ringrazio la segretaria Schleinper aver riconosciuto, anche con la sua presenza, la bontà di questa strada”.
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