Elly Schlein sabato a Chieti per Legnini

L’appuntamento conclusivo del “Congresso delle idee”, con la partecipazione della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, si terrà sabato 2 maggio alle ore 10 nel centro storico di Chieti, all’ultimo piano del Palazzo Bellavista. L’iniziativa chiude il percorso promosso dal PD Abruzzo e si inserisce nel cammino verso le elezioni amministrative, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini.

“Concludiamo questo percorso a Chieti, in un momento decisivo per la città – dichiara Daniele Marinelli, segretario regionale del PD –. La presenza della segretaria Schlein rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’Abruzzo e rafforza il lavoro costruito in questi mesi attraverso confronto e partecipazione. È significativo che questo appuntamento si svolga a Chieti, a poche settimane dal voto, per rafforzare il sostegno alla lista del Partito Democratico, alla coalizione di centrosinistra e alla candidatura di Giovanni Legnini. Il congresso rafforza la scelta di un percorso fondato sulla partecipazione, confronto e collaborazione con le comunità locali rappresentato dal congresso. Il nostro obiettivo resta quello di offrire una proposta credibile e unitaria, capace di rispondere ai bisogni reali del territorio e accompagnare Chieti e l'Abruzzo in una nuova fase di sviluppo. Il Congresso delle idee ha rappresentato una straordinaria occasione per mettere al centro contenuti, idee, proposte e territori. Ringrazio la segretaria Schleinper aver riconosciuto, anche con la sua presenza, la bontà di questa strada”.

N