“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Oggi si decide per il sindaco di Chieti
Sì vota fino alle ore 15:00 dopo inizieranno gli scrutini. Sei candidati in gara con eventuale ballottaggio il 7-8 giugno
Ieri alle ore 23:00 si sono chiusi i seggi per le amministrative teatine che delineeranno il nuovo assetto politico al Palazzo di Achille: ha votato finora il 46,58% degli aventi diritto ovvero 43.400 chietini. Sei i candidati sindaci in gara: Giovani Legnini (Centrosinistra), Cristiano Sicari (Forza Italia e FdI), Mario Colantonio (Lega e UDC), Alessandro Camplone (Liberali), Giancarlo Cascini (Civico) e Olindo Amoroso (Civico). Le operazioni di voto continueranno oggi, lunedì 25 maggio 2026, fino alle ore 15:00 dopo inizieranno gli scrutini e in serata conosceremo il vincitore delle elezioni teatine oppure chi andrà all'eventuale secondo turno di ballottaggio il 7-8 giugno.