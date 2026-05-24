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Oggi si decide per il sindaco di Chieti

Sì vota fino alle ore 15:00 dopo inizieranno gli scrutini. Sei candidati in gara con eventuale ballottaggio il 7-8 giugno

Oggi si decide per il sindaco di Chieti

Ieri alle ore 23:00 si sono chiusi i seggi per le amministrative teatine che delineeranno il nuovo assetto politico al Palazzo di Achille: ha votato finora il 46,58% degli aventi diritto ovvero 43.400 chietini. Sei i candidati sindaci in gara: Giovani Legnini (Centrosinistra), Cristiano Sicari (Forza Italia e FdI), Mario Colantonio (Lega e UDC), Alessandro Camplone (Liberali), Giancarlo Cascini (Civico) e Olindo Amoroso (Civico). Le operazioni di voto continueranno oggi, lunedì 25 maggio 2026, fino alle ore 15:00 dopo inizieranno gli scrutini e in serata conosceremo il vincitore delle elezioni teatine oppure chi andrà all'eventuale secondo turno di ballottaggio il 7-8 giugno. 

Tags: elezioni Chieti Voto Ballottaggio Affluenza Ultime notizie

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