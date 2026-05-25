“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Al ballottaggio l’esperto Legnini contro la novità Sicari
Servirà un secondo turno per eleggere il sindaco di Chieti. Al primo turno vince il centrosinistra sul centrodestra diviso
Gli avvocati Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, il primo con un lungo cv nelle istituzioni della Repubblica e il secondo con all’attivo la presidenza del Teatro Marrucino, si sfideranno il prossimo 7 e 8 giugno per diventare il prossimo sindaco della città di Chieti. Non è bastato, infatti, il primo turno ai cittadini dell’urbe teatina per decidere a chi affidare il destino della prossima amministrazione post-Diego Ferrara, il primo cittadino uscente in quota centrosinistra. Ricordiamo che alle elezioni del 24 e 25 maggio il centrodestra si è presentato diviso con Mario Colantonio sostenuto da Lega e UDC e che ora rivendica un 15% dei consensi tra gli elettori teatini. A questo punto saranno fondamentali gli apparentamenti soprattutto per il candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia fermo al 25,8%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone al 5,6%, Giancarlo Cascini al 3,6% e Olinto Amoroso allo 0,9%. La palla, a questo punto, passa nelle mani dei partiti e dei loro principali negoziatori: la sfida per la conquista del Palazzo d'Achille passa anche da lì.
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