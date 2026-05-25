Al ballottaggio l’esperto Legnini contro la novità Sicari

Gli avvocati Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, il primo con un lungo cv nelle istituzioni della Repubblica e il secondo con all’attivo la presidenza del Teatro Marrucino, si sfideranno il prossimo 7 e 8 giugno per diventare il prossimo sindaco della città di Chieti. Non è bastato, infatti, il primo turno ai cittadini dell’urbe teatina per decidere a chi affidare il destino della prossima amministrazione post-Diego Ferrara, il primo cittadino uscente in quota centrosinistra. Ricordiamo che alle elezioni del 24 e 25 maggio il centrodestra si è presentato diviso con Mario Colantonio sostenuto da Lega e UDC e che ora rivendica un 15% dei consensi tra gli elettori teatini. A questo punto saranno fondamentali gli apparentamenti soprattutto per il candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia fermo al 25,8%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone al 5,6%, Giancarlo Cascini al 3,6% e Olinto Amoroso allo 0,9%. La palla, a questo punto, passa nelle mani dei partiti e dei loro principali negoziatori: la sfida per la conquista del Palazzo d'Achille passa anche da lì.

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