13 Feb, 2026
Entusiasmo nel centrosinistra per Legnini candidato sindaco

Verso il voto a Chieti si fa sempre più probabile la decisione dell'ex vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Entusiasmo nel centrosinistra per Legnini candidato sindaco

C'è grande entusiasmo nel centrosinistra, non solo teatino, per il probabile ritorno in campo del noto politico Giovanni Legnini, 67 anni, originario di Roccamontepiano ma con solide radici a Chieti, che in primavera tornerà al voto. L'indizio e' banale ma potrebbe dire molto: terminato il suo incarico come commissario per la ricostruzione di Ischia, Legnini ha cambiato lo sfondo del suo profilo Facebook mettendo, appunto, un panorama delle colline teatine. Da quando si è appreso ci sarà un vertice la prossima settimana di cui farà da garante il sindaco uscente Pietro Ferrara. Ovviamente un nome così forte, oltre a mettere d'accordo tutto il centrosinistra, preoccupa il centrodestra alle prese con le tensioni di coalizione. La Lega sgomita per proporre un suo candidato dato che a Montesilvano e Pescara, nel 2024, ha accettato di fare un passo indietro, ma adesso i rapporti potrebbero cambiare. Ovviamente seguiremo l'evolversi di questa situazione che porterà al voto una delle città più antiche e con maggiore storia d'Abruzzo.

Tags: Chieti elezioni voto candidato giovanni legnini

