La politica scende in piazza: a Pescara torna la Festa Rossa 2026

Ridare centralità al confronto, alla partecipazione e alla costruzione di alternative concrete. È questo lo spirito che anima la Festa Rossa 2026, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre a Largo Baiocchi, promossa dal Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Pescara. Due giornate di dibattiti, approfondimenti, cultura e socialità per riflettere sulle grandi questioni politiche e sociali del nostro tempo.

Un appuntamento che vuole essere non soltanto un momento di incontro e aggregazione, ma anche uno spazio aperto di discussione politica, in cui affrontare alcune delle principali sfide contemporanee: dalla redistribuzione della ricchezza alle disuguaglianze economiche, dalla crisi climatica alle politiche migratorie, fino alla solidarietà internazionale e alla questione palestinese.

«La Festa Rossa nasce dalla volontà di riportare la politica tra le persone, restituendo centralità al confronto, alla partecipazione e alla costruzione di alternative concrete a un modello economico e sociale che continua a produrre disuguaglianze, precarietà e conflitti», dichiara Francesco Belfiglio, Coordinatore del Circolo Metropolitano di Pescara. «In un momento storico in cui sembra prevalere la rassegnazione, crediamo sia fondamentale costruire luoghi in cui incontrarsi, discutere e immaginare collettivamente un futuro diverso. Con questa iniziativa vogliamo mettere in relazione le grandi questioni internazionali con le battaglie sociali e politiche che attraversano anche il nostro territorio. Saranno due giornate di approfondimento, ma anche di convivialità, perché la politica è fatta di idee, relazioni e comunità».

Il programma di sabato 31 ottobre

La Festa Rossa prenderà il via alle ore 16:00 con la presentazione dell'iniziativa e i saluti di Viola Arcuri, co-segretaria regionale di Rifondazione Comunista.

Alle ore 16:30 si terrà l'incontro "1% EQUO TASSIAMO I MILIONARI", dedicato allo stato e alle ragioni della proposta di legge per una maggiore equità fiscale, negli ultimi giorni della raccolta firme. Interverranno Pier Giorgio Ardeni, professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo all'Università di Bologna, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Claudia Candeloro, avvocata. Un'occasione per approfondire il tema della redistribuzione della ricchezza e della giustizia sociale.

Alle ore 19:00 spazio alla dimensione internazionale con "Notizie messicane", un incontro dedicato agli sviluppi politici e sociali del Messico, lontano dai riflettori dell'informazione internazionale. Dario approfondirà il tema delle politiche migratorie interne e verso gli Stati Uniti, mentre Nodo Solidale, realtà da anni impegnata nel Paese, offrirà una riflessione sugli ultimi sviluppi politici, sulle lotte delle madres e sui movimenti sociali.

A seguire, musica con il DJ set di GiuliaVee, del programma Rotte Alternative di Radio Città Pescara.

Il programma di domenica 1° novembre

La seconda giornata si aprirà alle ore 16:30 con l'incontro "Le conseguenze del capitalismo fossile", un dibattito sulle radici economiche e politiche della crisi climatica e ambientale. In un mondo sempre più caldo e attraversato da conflitti, l'iniziativa propone una riflessione sulle responsabilità del modello economico dominante e sulla necessità di una trasformazione radicale delle politiche energetiche e ambientali. Interverranno Lorella Cappio di Rifondazione Comunista, Renato Di Nicola del Forum H2O e Andrea Turco, giornalista ambientale.

Alle ore 18:30 la Festa Rossa si concluderà con "Poesie palestinesi", un momento di lettura e riflessione affidato ad Armando Fragassi. Attraverso le parole e la letteratura palestinese, l'iniziativa intende mantenere viva l'attenzione sulla tragedia che attraversa il popolo palestinese, ribadendo il valore della memoria, della solidarietà internazionale e della cultura come strumento di testimonianza e resistenza.

Durante entrambe le giornate non mancheranno momenti conviviali, con cibo, birra e musica, per vivere la Festa Rossa anche come uno spazio di incontro, socialità e condivisione.

La Festa Rossa 2026 si svolgerà sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre a Largo Baiocchi, Pescara. In caso di pioggia i dibattiti si terranno nella sede PRC di Via Tedesco. L'iniziativa è promossa dal Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Pescara.

Per informazioni:

Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Pescara

Via Francesco Tedesco 8, Pescara