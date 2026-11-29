Dopo oltre cento anni di storia in città, l’Istituto Ravasco di Pescara avvia un piano di riorganizzazione e rilancio. A partire dal prossimo anno scolastico (2027/2028), tutta l'attività didattica convergerà nell’unico plesso di Pescara Centro, mentre la storica sede di Porta Nuova non chiuderà ma cambierà volto, trasformandosi in un polo dedicato al sociale e al volontariato cattolico.

La decisione nasce dalla volontà di garantire stabilità, qualità formativa e sostenibilità nel medio e lungo periodo, rispondendo ai cambiamenti demografici ed educatici degli ultimi anni con una scuola rinnovata.

Per questo percorso di rilancio, l’Istituto rafforza la collaborazione con il CPP – Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestionedei conflitti, fondato dal pedagogista Daniele Novara: una scelta che consolida un rapporto pluriennale fondato su profonda stima, conoscenza reciproca e piena condivisione del carisma educativo.

I mesi che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico saranno dedicati sia ad accompagnare con cura la transizione della comunità scolastica sia individuare attori, associazioni e iniziative capaci di animare il nuovo polo Porta Nuova, partendo da un punto fermo: il legame indissolubile tra il carisma di Eugenia Ravasco e Pescara.

«Si rende urgente e necessario avviare una riflessione condivisa sul futuro assetto delle attività scolastiche», dichiara la direzione dell'Istituto. «Consapevoli della rilevanza di questo passaggio per tutta la comunità — formata da Suore, docenti, collaboratori e generazioni di famiglie pescaresi — illustreremo, nei prossimi giorni, con la massima trasparenza le ragioni di questa scelta e le tutele per il servizio educativo e le persone coinvolte».

«Ogni cambiamento porta con sé interrogativi, ma oggi più che mai serve entusiasmo per sognare e costruire percorsi che mettano al centro la persona», conclude la nota. «Il Ravasco cambia per restare sempre se stesso».