Scoppia la protesta contro il dimensionamento scolastico

Continuano le proteste contro il declassamento della media Ugo Foscolo di Pescara. La scuola ha svolto da metà anni 60 e continua a svolgere un ruolo fondamentale di integrazione sociale e formazione culturale in una zona da sempre caratterizzata da una forte vulnerabilità. Gianni Melilla, in qualità di Presidente dell’Associazione Scuola Cultura ed Arte "Fulvio Luciani" si è fatto promotore di una Petizione popolare rivolta ai Presidenti di Giunta e Consiglio Regionale contro l’accorpamento della Foscolo con l’istituto Comprensivo 7 di Pescara e la conseguente decapitazione della storica Scuola inserita nel quartiere di San Donato. In un comunicato rivolge un appello ai Sindacati della Scuola e a chi ha a cuore la pedagogia sociale e la scuola pubblica affinché protestino con forza e determinazione contro questa ingiustizia. Singolare è la coincidenza temporale tra il ridemansionamento e due progetti, denominati “Cope” e “Oltre” che invece sono diretti a contrastare la povertà educativa nei territori più svantaggiati come appunto è quello di San Donato. Il Sindaco Carlo Masci, che ha illustrato i progetti, ha tra l'altro affermato, che li "seguiamo con investimenti e azioni mirate".