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Pescara, i prezzi delle case aumentano del 2,1%

La zona nord al confine con il Comune di Montesilvano e' quella che ha registrato i maggiori incrementi. In diminuzione, invece, nella parte che confina con il centro storico

Pescara, i prezzi delle case aumentano del 2,1%

Prezzi in aumento, nella zona nord che confina con il comune di Montesilvano, in diminuzione nella parte che confina invece con il centro storico. La motivazione del primo trend si attribuisce alle nuove costruzioni n corso che si vendono anche a 7000 al mq se dotate di vista mare, il secondo trend è dovuto al fatto che più ci si avvicina al centro e più le abitazioni, risalenti agli anni ’60, necessitano di interventi di ristrutturazione. La zona più esclusiva è via della Riviera dove l’usato tocca top prices di 4000-4200 € al mq. Piacciono le case posizionate in viale Bovio e via Raffaello dove un buon usato può costare da 2000 a 3000 € al mq a seconda che sia più o meno vicino al centro. In questa zona di Pescara oltre alla prima casa si seacquisti di case vacanza da parte di pugliesi, campani e laziali che cercano una soluzione al mare con i servizi offerti da un capoluogo di provincia. Il mercato degli affitti registra una domanda molto alta e una bassa offerta perché spesso i proprietari preferiscono vendere o lasciare vuoto l’immobile. Il canone di locazione di un bilocale varia tra 400 e 550 € al mese e i contratti più utilizzati sono quelli a carattere transitorio.

Prezzi in leggero aumento nell’area di Porta Nuova: sono stati realizzati diversi interventi di nuova costruzione in viale Marconi (su vecchi palazzi abbattuti) e, di conseguenza, anche le soluzioni usate hanno avuto un rialzo dei prezzi. Il nuovo si vende a 3200- 3500 € al mq. La domanda di prima casa si indirizza soprattutto su trilocali. L’area è in posizione semicentrale ed è vicina al centro città. Confina con la zona Pineta dove ci sono ville e appartamenti di prestigio. In quest’area dovrebbe sorgere un albergo di lusso e si sta procedendo a riqualificare il lungomare. Si realizzano prevalentemente acquisti di prima casa ma la vicinanza dell’università determina anche investimenti. A farli sono persone residenti nelle altre province dell’Abruzzo e in provincia di Foggia.

Si contano anche genitori di studenti. Si investono intorno a 150-170 mila € e le stanze si affittano a 250-300 € al mese.

Tags: Prezzi case Pescara riviera porta nuova Viale bovio Centro storico Nord

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