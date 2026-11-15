“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Irruzione neofascista nella sede di Rifondazione Comunista a Pescara
Gruppo di ignoti ha fatto irruzione in via Francesco Tedesco imbrattando con adesivi dopo aver rubato alcune bandiere. Presentata denuncia in questura
Nella serata di venerdì 13 novembre, intorno alle 22, un gruppo di ignoti ha fatto irruzione nello spazio sociale di Rifondazione Comunista in via Francesco Tedesco a Pescara, dove ha sede anche l'emittente Radio Città. Mentre all'interno quattro persone stavano conducendo una trasmissione radiofonica con le cuffie, gli intrusi sono entrati dal giardino e hanno agito indisturbati fino alla fuga.
Secondo la ricostruzione fornita dai dirigenti del partito, i responsabili hanno strappato dalla parete lo storico striscione delle Brigate di Solidarietà Attiva — organizzazione nata in Abruzzo dopo il terremoto dell'Aquila del 2009 — e hanno portato via due bandiere: quella del PKK curdo e quella zapatista dell'EZLN. Prima di dileguarsi, hanno tappezzato l'insegna esterna e altre superfici con adesivi recanti la croce celtica e la scritta "Defend Pescara".
La matrice politica dell'azione è stata definita "inequivocabile" dallo stesso partito, che ha annunciato denuncia in Questura. Il segretario nazionale Maurizio Acerbo ha parlato di "attacco fascista", mentre l'ANPI provinciale ha condannato "una vera e propria incursione di stampo squadrista", chiedendo alle autorità di individuare rapidamente i responsabili.
Solidarietà è arrivata da diverse forze politiche e sociali. La CGIL di Pescara, per voce della segretaria Alessandra Di Simone, ha sottolineato che "quanto accaduto non è una bravata, ma un atto politico di intimidazione". Anche il Partito Democratico e la Lega hanno espresso condanna per l'accaduto, con quest'ultima che ha ribadito il principio secondo cui "ogni luogo di confronto e di libera espressione delle idee va rispettato".
Per la giornata di sabato 14 novembre è stata convocata un'assemblea pubblica alle ore 18 presso la sede, alla quale ha preso parte anche il segretario nazionale Acerbo, come primo momento di risposta democratica all'accaduto.