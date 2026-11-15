Irruzione neofascista nella sede di Rifondazione Comunista a Pescara

Nella serata di venerdì 13 novembre, intorno alle 22, un gruppo di ignoti ha fatto irruzione nello spazio sociale di Rifondazione Comunista in via Francesco Tedesco a Pescara, dove ha sede anche l'emittente Radio Città. Mentre all'interno quattro persone stavano conducendo una trasmissione radiofonica con le cuffie, gli intrusi sono entrati dal giardino e hanno agito indisturbati fino alla fuga.

Secondo la ricostruzione fornita dai dirigenti del partito, i responsabili hanno strappato dalla parete lo storico striscione delle Brigate di Solidarietà Attiva — organizzazione nata in Abruzzo dopo il terremoto dell'Aquila del 2009 — e hanno portato via due bandiere: quella del PKK curdo e quella zapatista dell'EZLN. Prima di dileguarsi, hanno tappezzato l'insegna esterna e altre superfici con adesivi recanti la croce celtica e la scritta "Defend Pescara".

La matrice politica dell'azione è stata definita "inequivocabile" dallo stesso partito, che ha annunciato denuncia in Questura. Il segretario nazionale Maurizio Acerbo ha parlato di "attacco fascista", mentre l'ANPI provinciale ha condannato "una vera e propria incursione di stampo squadrista", chiedendo alle autorità di individuare rapidamente i responsabili.

Solidarietà è arrivata da diverse forze politiche e sociali. La CGIL di Pescara, per voce della segretaria Alessandra Di Simone, ha sottolineato che "quanto accaduto non è una bravata, ma un atto politico di intimidazione". Anche il Partito Democratico e la Lega hanno espresso condanna per l'accaduto, con quest'ultima che ha ribadito il principio secondo cui "ogni luogo di confronto e di libera espressione delle idee va rispettato".

Per la giornata di sabato 14 novembre è stata convocata un'assemblea pubblica alle ore 18 presso la sede, alla quale ha preso parte anche il segretario nazionale Acerbo, come primo momento di risposta democratica all'accaduto.