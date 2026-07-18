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Il ragazzo aggredito in piazza Vico ricevuto dal Sindaco Legnini

L'incontro col primo cittadino è avvenuto alla presenza dell'assessora Capriotti e della famiglia ed un amico

Il ragazzo aggredito in piazza Vico ricevuto dal Sindaco Legnini

Sul viso porta i segni visibili del colpo subito il ragazzo vittima dell’aggressione avvenuta in piazza Giambattista Vico venerdì scorso che questa mattina è stato ricevuto dal sindaco di Chieti Giovanni Legnini in Comune insieme all'assessora all’Istruzione Elda Capriotti, il padre del ragazzo e un suo amico. Il sindaco ha ribadito la vicinanza dell'Amministrazione comunale al giovane e alla sua famiglia, auspicando che le indagini consentano di chiarire al più presto l'accaduto e di accertare le responsabilità.

“Ho voluto incontrare personalmente il ragazzo e ribadire che la città è al suo fianco – così il sindaco Giovanni Legnini - . Episodi come questo non possono essere sottovalutati e richiedono una risposta ferma da parte delle istituzioni, che da parte nostra ci sarà, come confermato al Comitato della sicurezza in Prefettura martedì scorso. Da settembre potenzieremo il sistema di videosorveglianza cittadino e lavoreremo per renderlo pienamente integrato con le sale operative delle forze dell'ordine, così da consentire un controllo in tempo reale delle aree più sensibili della città. Rafforzeremo anche l’illuminazione e la cartellonistica, affinché la presenza delle telecamere rappresenti un evidente ed efficace deterrente a comportamenti inadeguati. I nostri ragazzi non possono essere più ignorati, specie a fronte di episodi come quelli vissuti in queste ultime settimane. È una sfida di sicurezza, ma anche educativa che riguarda tutta la comunità e che vogliamo affrontare con iniziative che coinvolgano anche le scuole e gli esercenti”.

Tags: Ragazzo aggredito piazza vico Chieti Legnini

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