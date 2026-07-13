Aggressione in Piazza Vico. Legnini: "Episodio inaccettabile"

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità teatina, la più ferma condanna per la grave aggressione subita da un ragazzo di 16 anni nella notte tra venerdì e sabato in piazza Giambattista Vico. Si tratta di un episodio inaccettabile che desta particolare preoccupazione specie quando coinvolge ragazzi così giovani. Al giovane rivolgo gli auguri di una pronta guarigione, mentre alla sua famiglia esprimo la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione comunale”, dichiara il sindaco Giovanni Legnini.

“Quello della scorsa notte si aggiunge ad altri fatti verificatisi nelle ultime settimane in diverse zone della nostra città, che richiedono la massima attenzione e un impegno condiviso da parte di tutte le istituzioni - sottolinea il sindaco - . Il Comune conferma la piena disponibilità a collaborare con Prefettura, Questura e forze dell’ordine, come avevo già comunicato con una nota inviata l’8 luglio scorso a sua Eccellenza il Prefetto e al Questore dopo l’accoltellamento verificatosi a Chieti Scalo il giorno prima – riferisce il sindaco - . A seguito dei fatti di piazza Vico ho dialogato oggi con il questore esponendogli che in centro città, tra piazza Trento e Trieste e la piazza interessata dagli ultimi fatti, sono già posizionate diverse telecamere utilizzabili per le attività di indagine in corso: 3 lungo il Corso Marrucino e proprio a Piazza Vico, di cui metteremo a disposizione il girato per ricostruire dinamiche e responsabilità; 2 sono a piazza Trento e Trieste; 10 alla Villa comunale; 4 a piazza Carafa; 3 a piazzale Marconi di cui una con dispositivo di lettura targhe; 2 alla Galleria Scalo e 4 nei pressi della scuola Cesarii, più volte al centro dei raid dei vandali. A questo sistema operativo si aggiungeranno 14 nuove telecamere che installeremo entro settembre. Martedì prossimo il Prefetto aveva già convocato un Comitato per la sicurezza pubblica al quale prenderò parte per esprimere le nostre preoccupazioni e condividere anche il percorso di potenziamento della videosorveglianza. Si tratta di un passaggio necessario, per contribuire a garantire condizioni di maggiore sicurezza e dissuasione: il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree più frequentate della città può essere un importante strumento di prevenzione e di supporto all’attività delle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani e di quelli più fragili e vulnerabili, rappresenta una priorità sulla quale lavoreremo con determinazione per tutto ciò che compete all’ente comunale e in piena collaborazione con tutte le istituzioni competenti, a partire dalle forze dell’ordine che mi auguro vengano messe nelle condizioni di garantire tempestivamente prevenzione e repressione”.