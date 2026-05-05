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Anche Fratoianni a Chieti per Legnini e Verdecchia

Sinistra Italiana insieme al 'campo largo' punta a vincere le elezioni amministrative nel capoluogo teatino e ad Avezzano

Anche Fratoianni a Chieti per Legnini e Verdecchia

Venerdì 8 maggio, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato AVS, sarà in Abruzzo per una giornata di incontri dedicati ai temi del lavoro, dello sviluppo e della coesione sociale, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Due le tappe in programma.

Alle ore 16.00 ad Avezzano, presso il Mercato Bistrot (Piazza del Mercato 4), si terrà l’iniziativa “Al lavoro per Avezzano”, a sostegno del candidato sindaco Roberto Verdecchia. Interverranno, insieme a Fratoianni, il candidato sindaco Roberto Verdecchia, il segretario provinciale FIOM CGIL Diego Di Francesco (LFoundry), Mohammed Elrhaouate, rappresentante della comunità marocchina. Modererà Rosalia Tangredi, candidata di Sinistra
Italiana nella lista AVS.

Alle ore 18.30 a Chieti, presso la Casina dei Tigli (Piazza Mazzini 2), si svolgerà l’incontro “Al lavoro per Chieti” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Legnini. Interverrà il candidato sindaco Giovanni Legnini. Modererà Edoardo Raimondi, consigliere uscente e candidato di Sinistra Italiana.
Italiana.

Tags: sinistra italiana fratoianni venerdì chieti legnini avezzano

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