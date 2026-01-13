Frase del giorno

13 Gen, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Operato alla mandibola a Lanciano 17enne vittima di aggressione

Operato alla mandibola a Lanciano 17enne vittima di aggressione

Un pugno sferrato da ignoti ha provocato danni molto seri alla vittima ora ricoverata al "Renzetti". Indagini in corso

Operato alla mandibola a Lanciano 17enne vittima di aggressione

E’ stato operato a Lanciano il giovane vittima di un’aggressione a Vasto ad opera di ignoti. L’intervento è stato eseguito dall’équipe della Chirurgia Maxillo-Facciale diretta da Lanfranco D’Archivio, che ha dovuto ridurre una frattura a livello mandibolare e una ferita al labbro, consentendo il ripristino funzionale e anatomico del distretto maxillo-facciale e garantendo al paziente un decorso post-operatorio regolare.

L’Unità operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale del “Renzetti” rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio nel trattamento delle patologie del volto, del cavo orale e delle ossa mascellari, occupandosi di traumatologia, patologie oncologiche, malformazioni e chirurgia ricostruttiva. L’attività della struttura è caratterizzata da un costante aggiornamento professionale e dall’utilizzo di tecnologie moderne, che permettono interventi sempre più mirati e meno invasivi.

Fondamentale, in questo contesto, il lavoro di squadra tra chirurghi, anestesisti, personale infermieristico e operatori sanitari, che contribuiscono in modo determinante alla riuscita degli interventi e alla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti. Un impegno quotidiano che si traduce in risultati concreti che alimenta la crescente fiducia da parte dei cittadini, e contribuisce alla valorizzazione dei professionisti presenti nell’ospedale di Lanciano.

Tags: aggredito vasto ragazzo operato mascella ultime notizie ospedale

Vedi anche

Sclerosi Multipla, un Centro dedicato all’ospedale di Vasto
Salute

Sclerosi Multipla, un Centro dedicato all’ospedale di Vasto

04 Ago, 2025
Giovane cuoco ferito, parla il medico che lo ha operato: “Decisive le prossime ore”
Cronaca

Giovane cuoco ferito, parla il medico che lo ha operato: “Decisive le prossime ore”

12 Apr, 2022
Tragedia a San Salvo: diciannovenne muore in ospedale prima di essere operato
Cronaca

Tragedia a San Salvo: diciannovenne muore in ospedale prima di essere operato

10 Mag, 2019
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
Paura in asilo a Vasto per un caso di meningite: profilassi per 110 alunni della materna
Cronaca

Paura in asilo a Vasto per un caso di meningite: profilassi per 110 alunni della materna

22 Apr, 2016
Giovane aggredito a Capodanno nel parcheggio della Warner
Cronaca

Giovane aggredito a Capodanno nel parcheggio della Warner

07 Gen, 2015
Incidente stradale nella notte: grave un 26enne di Cepagatti
Cronaca

Incidente stradale nella notte: grave un 26enne di Cepagatti

06 Ott, 2014
Pomeriggio di paura per autista aggredito dentro l'autobus
Cronaca

Pomeriggio di paura per autista aggredito dentro l'autobus

01 Ott, 2014
Aggredito maresciallo dei Cc
Cronaca

Aggredito maresciallo dei Cc

30 Mag, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661