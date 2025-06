Di Nardo nuovo sindaco di Ortona

L’imprenditore Angelo Di Nardo di Fratelli d’Italia è il nuovo sindaco di Ortona. Sconfitto Nicola Fratino di Forza Italia che non è riuscito nella rimonta ai ballottaggi. A questo punto si profila un consiglio comunale totalmente a trazione centrodestra con dieci consiglieri che andranno alla maggioranza e sei all’opposizione. Il più votato è stato Franco Vanni con 532 preferenze sempre del partito della Premier Meloni. Oltre a lui ci saranno tre consiglieri di FdI, due a Città che asmi, due a Forza Giusta, due a Di Nardo Sindaco, uno a Forza Italia, uno al Partito Democratico. Tra gli eletti anche Ilaria Cocciola, Leo Castiglione e Cristiana Canosa. Ora non resta che conoscere le scelte per l’esecutivo che guiderà l’amministrazione Di Nardo e, quindi, la nuova composizione del consiglio comunale di Ortona.