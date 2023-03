Il Pescara sfiora l’impresa a Catanzaro

Prima della gara di oggi, uscire vittoriosi dallo Stadio Ceravolo di Catanzaro sembrava molto difficile se non impossibile visto l’impressionante ruolino di marcia della capolista che in casa non ha mai perso e non aveva nemmeno mai pareggiato prima di oggi. Eppure fino al termine della gara era a portata di mano l’ambizioso obiettivo del Pescara di tornare a casa col bottino pieno di 3 punti conquistati in Calabria; ma a tempo scaduto al 46 esimo arriva la doccia fredda del calcio di rigore concesso dall'arbitro che ha consentito ai giallo rossi di pareggiare. Con il Catanzaro in Serie B in largo anticipo ed il Crotone irraggiungibile con 16 punti in più del Delfino a 4 gare dal termine del campionato, resta aperta la lotta per il terzo posto la cui conquista consentirà di affrontare il girone dei play off da una posizione di vantaggio. Rispetto alla scorsa settimana il Pescara riesce a rosicchiare un punto al Foggia clamorosamente battuto in casa dal Monterosi, mentre le altre contendenti Picerno e Cerignola hanno pareggiato, per cui la classifica vede al termine della 34 esima giornata il Pescara con 56 punti, il Picerno con 54 punti, il Foggia ed il Cerignola con 52 punti



CATANZARO (3-4-2-1): Fulignati 5,5; Martinelli ;, Brighenti 6,5; Scognamillo 6; Situm 5,5 (dal 32' s.t.Tentardini 6); Ghion 5,5 (dal 23' s.t. Pontisso 6); Verna 6; Vandeputte 6; Sounas 5 (dal 23' s.t. Brignola 6); Curcio 7 (dal 32' s.t. Cianci 7); Iemmello 7. A disposizione: Rizzuto, Sala, Fazio, Gatti, Megna, Welbeck, Rolando, Katseris, Cinelli, Bombagi, Biasci. Allenatore Vivarini.

PESCARA (3-4-3-3): Plizzari 6; Crescenzi 6; Brosco 6,5; Mesik 6; Milani 6,5; Rafia 7; Palmiero s.v. (dal 6’ p.t. Aloi 6); Kraja 6,5; Merola 5,5, Lescano 7,5 (dal 29's.t. Vergani s.v.); Kolaj 6 (dal 29' s.t. Delle Monache s.v.). A disposizione Sommariva, D’Aniello, Boben, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Mora, Germinario, Desogus, Cuppone. Allenatore Zeman.

ARBITRO: Marotta di Sapri

RETI: Le reti sono state segnate da Lescano con la doppietta realizzata al 22’ del primo tempo ed al 30' del secondo tempo, il cui bottino personale di gol è di ben 14 reti record personale. Le reti dei calabresi sono state realizzate da Curcio e Cianci rispettivamente al 35' ed al 46' del secondo tempo