Altri tre punti guadagnati dal Pescara

Mister Colombo lo aveva preannunciato che quello odierno contro la Juve Stabia non sarebbe stato un confronto facile e che non bisognava lasciarsi ingannare dai risultati negativi che i campani hanno accusato nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali finita 2 a 0 a domicilio della capolista. I biancoazzurri hanno saputo affrontare a viso aperto lo Stabia che al quarto minuto del primo tempo sono andati in vantaggio, reagendo con decisione e alla fine dell’incontro sono risultati vittoriosi sul campo del Menti per 2 a 1, grazie alle reti di Lescano e Cuppone. Il Delfino, dopo i tre punti guadagnati oggi, al termine dell’undicesima giornata di campionato conserva il terzo posto in classifica con 26 punti ed ha anche rosicchiato un punto alla prima della classe Catanzaro che, oggi, ha pareggiato 2 a 2 contro l’Avellino, mentre resta invariata la distanza di 2 punti dal Crotone che ha battuto in casa il Picerno per 1 a 0.

JUVE STABIA Barosi 6,5; Maggioni 6 (dal 39’ s.t. Peluso s.v.); Cinaglia 5,5; Vimercati 5; Mignanelli 6; Scaccabarozzi 5 (dal 31’ s.t. Pandolfi s.v.), Maselli 6,5; Gerbo 6 (dal 31’ s.t. Altobelli s.v.); Bentivegna 5,5 (dal 39’ s.t. Zigoni s.v.); Santos 5,5; Ricci 5,5 (dal 20’ s.t. Silipo 5). A disp. Russo, Maresca, BIagio, Dell'Orfanello, Carbone, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D'Agostino. All. Colucci.

PESCARA Plizzari 6,5 Cancellotti 6,5; Brosco 6; Boben 6; Milani 7; Gyabuaa 6 (dal 15’ s.t. Aloi 6,5), Palmiero 6 (dal 15’ s.t. Kraja 6,5); Mora 7 (dal 41’ s.t. Crecco s.v.); Cuppone 7 (dal 41’ s.t. Ingrosso s.v.); Kolaj 5,5 (dal 23’ s.t. Desogus 7); Lescano 7. A disp. Sommariva, Crescenzi, De Marino, Saccani, Germinario, Delle Monache, Tupta, Vergani. All. Colombo.

ARBITRO Tremolada di Monza 5.

PRIMO TEMPO

Al 4’ La Juve Stabia passa in vantaggio con Maselli che di piatto destro infila all'angolino.

Al 14' dal limite Santos fa partire un sinistro pericoloso che Plizzari intercetta.

Al 18’Kolaj di destro dal limite impegna severamente l’estremo difensore Barosi.

Al 24’ Dopo una triangolazione Milani, Cuppone, Lescano, quest’ultimo tutto solo pareggia il conto delle reti.

Al 41' Il Pescara potrebbe raddoppiare ma il destro di Palmiero sfiora il palo.

Al 45’ Plizzari fa gli straordinari deviando in angolo un tiro di Mignanelli. Subito dopo sul calcio d’angolo Vimercati di testa scheggia la traversa.

SECONDO TEMPO



Al 4' Cuppone sfrutta un errore di un difensore e si lancia verso la porta ma il suo destro finisce sull'esterno della rete.

Al 12’ La difesa del Pescara pasticcia e ne approfittano le Vespe con Ricci che serve Gerbo la cui conclusione non impensierisce Plizzari, che blocca.

Al 30’ Il Pescara raddoppia. Su traversone di Milani, Cuppone , davanti alla porta, di petto intercetta e mette in rete.

Al 32' Gran numero di Cuppone il cui tiro dal limite sorvola la traversa.



Al 40' Occasione per la Juve Stadia con Zigoni u cross dalla sinistra verso il secondo palo Zigoni di testa a lato.

Al 45’. Al termine del tempo regolamentare l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

