Cocente sconfitta del Pescara a Francavilla Fontana

La sconfitta per 3 reti a 2 subita dal Pescara a Francavilla Fontana viene subito dopo quella ancor più cocente di domenica scorsa allo stadio Adriatico contro il Catanzaro. La Virtus, ben impostata in campo, ha meritatamente guadagnato l’intera posta, favorita anche da un atteggiamento remissivo degli abruzzesi che, evidentemente, non hanno ancora metabolizzato la sconfitta tonda per 3 a 0 contro la capolista Catanzaro che anche oggi ha rifilato 3 reti al Giugliano. Il Delfino ha anche perso la possibilità di affiancarsi al Crotone in classifica che ha pareggiato in casa del Taranto. La Classifica al termine della 16esima giornata vede pertanto al primo posto il Catanzaro con 44 punti seguito dal Crotone con 38 punti e dal Pescara con 35 punti.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella 5,5; Idda 6; Miceli 6; Minelli 6; Pierno 6;Risolo 5,5 (dal 43’ s.t. Solcia s.v.); Macca 7 (dal 31’ s.t. Enyan s.v.); Cardoselli 8 (dal 31’ s.t. Giorno s.v.); Caporale 6; Maiorino 7 (dal 20’ s.t. Cisco 6); Patierno 7. A disposizione: Negro, Romagnoli, Carella, Ekuban, Ejesi, Mastropietro, Carella, Murilo, Perez. Allenatore Calabro.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 5; Cancellotti 5;Brosco ; Boben 5; Crescenzi 5; Kraja 5; Palmiero 5 (dal 14’ s.t. Cuppone 6), Mora 5 (dal 1’ s.t. Aloi 5,5); Delle Monache 6 (dal 31’ s.t. Kolaj 5); Tupta 5 (dal 1’ s.t. Desogus 5,5); Lescano 5,5 (dal 31’ s.t. Vergani s.v.). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Saccani, De Marino, Ingrosso, Milani, Crecco, D’Aloia, Germinario, Gyabuaa. Allenatore Colombo.

ARBITRO: Centi di Terni.

PRIMO TEMPO

Al’11′ La Virtus passa in vantaggio con Cardoselli che da due passi mette in rete. Decisivi nell’occasione sono stati gli errori della difesa.

Al 25′ Il tentativo di Kraja di destro finisce fuori.

Al 28′ ci prova Tupta, ma il suo tiro di destro viene deviato in angolo da Avella.

Al 33′ Mora praticamente a porta vuota su un’uscita difettosa di Avella manda fuori.

Al 44’ Raddoppia la Virtus. Su calcio d’angolo di Maiorino, Cardoselli colpisce bene di testa e la palla si insacca alla destra di Plizzari

Termina per 2-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 10’ Maiorino, dal limite fa partire un gran tiro che viene respinto dalla traversa.

Al 18 Desogus subisce un fallo da Idda. E’ rigore netto che Lescano trasforma.

Al 23′ Cisco si libera di Kraja prima e di Boben poi, ma Plizzari con due interventi salva la sua porta.

Al 27 Segna ancora la Virtus. Plizzari respinge malamente una conclusione di Cardoselli sui piedi di Patierno che mette in rete senza difficoltà.

Al 35′ Sul retropassaggio in area di Risolo si inserisce Cuppone che di sinistro batte Avella.

Al 47’ Avella in uscita anticipa Cuppone.

Al 49’ Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara con la Virtus che batte il Pescara per 3 reti a 2.