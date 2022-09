Goleada del Pescara a Foggia

Un grande Pescara ha assestato un bel poker di reti ai rossoblù del Foggia. Pur in assenza di tifosi al seguito della squadra, per disposizione del prefetto di Foggia, nella trasferta esterna allo stadio Zaccaria, i biancoazzurri, con un trend in continua crescita positiva, si stanno rivelando partita dopo partita una formazione in grado di battere chiunque in questo girone C, il più difficile della serie C. Dopo la quinta giornata il Pescara è balzato al terzo posto in classifica a quota 12 punti appena dietro le prime in classifica Catanzaro e Crotone ambedue con 13 punti. Nella prossima gara quella del primo ottobre prossimo allo stadio Adriatico il Pescara se la vedrà con il Monterosi Tuscia, che oggi ha battuto per 2 a 1 la Virtus Francavilla. Indubbiamente ogni partita fa storia a se, ma si può giurare che il Delfino scenderà in campo galvanizzato dallo straripante successo contro i pugliesi.

FOGGIA (4-2-3-1): Nobile 6, Leo 6,5, Sciacca 6, Di Pasquale 6, Costa 5,5, Di Noia 6, Petermann 5 (82’ Frigerio 6), Peralta 5,5 (46’ Tonin 5), Schenetti 5, D’Ursi 7 (68’ Papazov 5), Vuthaj 6 (81 Ogunseye 6) . A disp.: Raccichini, Illuzzi, Garattoni, Malomo, Chierico, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer. All.: Boscaglia.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 6,5 (86’ De Marino 6), Brosco 6, Boben 6,5, Milani 7; Gyabuaa 7 (70’ Palmerio 6), Kraja 7, Mora 6,5; Cuppone 6 (70’ Tupta 6,5), Desogus 6,5 ( 79’ Vergani 6), Lescano 7 (79’ Kolai 6,5). All. Alberto Colombo

Arbitro: Saia di Palermo

Stadio Zaccheria

PRIMO TEMPO

Al 4' un tiro rasoterra di Petermann va di poco fuori.

All’ 11’ Il tiro di Desogus dal limite viene deviato in angolo da Nobile.

Al 14 ’Ripartenza del Pescara con Milani che entra in area di rigore ma conclude abbondantemente fuori.

Al 18’ Azione personale di D’Ursi il cui tiro a giro termina di poco fuori.

Al 28' bella occasione per il Foggia con Vuthaj che su cross dalla destra di Di Noia colpisce di testa, ma manda la palla di pochissimo sul fondo.

Al 30’ cross di Costa e tiro al volo di Vuthaj che viene respinto fortunosamente da un difensore pescarese.

Al 37’ doppio tentativo di Di Noia dal limite dell’area senza esito.

Al 43’ GOL PESCARA. 0-1.UN seguito ad una ripartenza dei biancoazzurri, Lescano riceve un preciso pallone e batte Nobile .

Al 45’+2 minuti di recupero termina 0-1 il primo tempo di Foggia Pescara.

SECONDO TEMPO

Al 54 Assist di testa perfetto di Lescano per Milani che in corsa calcia all’angolino basso e batte Nobile per la seconda volta.

Al 66’ L’arbitro espelle Di Pasquale per un brutto fallo su Cuppone.

Al 80’ Tupta con un perfetto assist serve Kraja che porta a tre le reti del Delfino.

Al 85’. Vergani calcia dalla lunga distanza e batte Nobile con un tiro dai 20 metri.

Al 87’ – Ogunseye calcia rasoterra ma Plizzari fa buona guardia.