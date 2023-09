Bella vittoria del Delfino contro la Juventus Ng

Buona la prima del Pescara allo Stadio adriatico-Cornacchia contro la Juventus NG. Dopo un primo tempo da incorniciare con il Delfino in vantaggio per tre reti a zero sulla più quotata Juventus NG, la partita non ha più storia e finisce 3 a 1 per i biancoazzurri. Il Pescara visto stasera sembrava tutt’altro che una squadra con "dei problemi", come aveva dichiarato Mister Zeman in un'intervista rilasciata ieri. La doppia segnatura di Cuppone e la rete del 19enne Accornero, tutte realizzate nella prima frazione di gioco hanno dato il ko alla Juventus NG, che ha accorciato le distanze all'8' del secondo tempo con Guerra, ma che è apparsa piuttosto fragile specialmente in fase difensiva.





PESCARA (4-3-3 22) Plizzari; 18 Pierno, 13 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 20 Manu (Aloi dal 46’), 6 Squizzato, 17 Tunjov; 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. A disposizione 1 Ciocci; 12 Barretta 15 Floriani M, 23 Pellacani; 27 Moruzzi, 25 Staver; 8 Aloi, 19 Mora, 28 De Marco, 30 Dagasso, 7 Masala, 9 Vergani. All. Zeman

JUVENTUS NG (3-5-2): Garofani, Stivanello, Muharemovic, Huijsen; Mulazzi, Maressa,Hasa, Damiani, Turicchia; Mbangula, Guerra. A disposizione Scaglia, Fuscaldo, Citi, Rouhi, Comenencia, Valdesi, Nonge, Perotti, Mancini, Cerri. All. Brambilla.

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli.



IL PRIMO TEMPO



All’11′ Milani imbecca Cuppone con un bell’assist che l’ex Cittadella di sinistro trasforma in rete.

Al 20′ è ancora Cuppone ad avere l’occasione per raddoppiare ma il suo tiro sbilenco non è da raccontare.

Al 23′ Merola con un lungo lancio serve Squizzato in area, ma il tiro del numero 6 del Pescara viene ribattuto.

Al 27’ è la volta di Merola a non sfruttare una facile occasione.

Al 34 A portare a due le reti del Pescara ci pensa il baby classe 2004 Accornero che dopo un bel controllo sorprende l’incolpevole Garofani.

Al 43’ Cuppone porta a tre le reti del Pescara con una bella conclusione.



IL SECONDO TEMPO



All’ 8′ la Juventus accorcia le distanze con un colpo di testa di Guerra. Al 45’ Cuppone ha l’occasione per la tripletta, ma dopo un buon controllo manda fuori. Il resto del match ha poco da dire salvo allo scadere una clamorosa occasione sciupata da Cuppone.