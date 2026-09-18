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Giro d’Abruzzo 2026, Vauquelin trionfa a Controguerra

Il francese si aggiudica l’ultima tappa e la classifica finale. L’assessore D’Annuntiis: “Manifestazione bellissima, l’Abruzzo si conferma protagonista del ciclismo mondiale”

Giro d’Abruzzo 2026, Vauquelin trionfa a Controguerra

Si è conclusa con un significativo successo l’edizione 2026 del Giro d’Abruzzo, competizione ciclistica che per quattro giorni ha visto i corridori percorrere le strade della regione. Dal punto di vista agonistico, la corsa si è chiusa con il trionfo del francese Kévin Vauquelin, che nell’ultima e decisiva frazione Silvi-Controguerra ha sferrato l’attacco vincente, conquistando la tappa e sigillando la vittoria finale.

L’itinerario ha attraversato l’Abruzzo dalla costa alle aree interne, valorizzando località termali come Popoli e Caramanico, centri storici della Piana del Cavaliere, fino ai borghi del Teramano e del Chietino. La manifestazione ha registrato una copertura mediatica e televisiva di livello globale: in Italia su La Gazzetta dello Sport, all’estero trasmessa in diretta su Eurosport/Discovery+ in Europa, TNT Sports nel Regno Unito, L’Équipe TV in Francia, NOS nei Paesi Bassi, SRG in Svizzera e VTM, VRT e RTBF in Belgio. Oltreoceano la copertura è stata garantita da MAX e FloSports negli Stati Uniti e in Canada, DirecTV in America Latina, Staylive in Nuova Zelanda, Medio Oriente e Africa. La corsa è entrata anche nel catalogo di Prime Video con il titolo "Tour of Abruzzo", affiancata da servizi della stampa specializzata estera.

Alla cerimonia di chiusura è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, che ha tracciato un bilancio: “È stata una manifestazione bellissima, coronata da un’ultima tappa davvero spettacolare, con i primi cinque arrivati nell’arco di pochissimi secondi. La frazione Silvi-Controguerra è stata forse la più bella e avvincente, decisiva per l’assegnazione della maglia. Come Regione Abruzzo stiamo lavorando per valorizzare al massimo il nostro territorio attraverso appuntamenti di questo livello — come la Tirreno-Adriatico, il Giro d’Italia e lo stesso Giro d’Abruzzo — per far scoprire sempre più le nostre peculiarità e i nostri borghi. Con la tappa odierna, le dirette diffuse in tutto il mondo hanno acceso i riflettori su Controguerra, una splendida realtà interna della Val Vibrata che merita di essere conosciuta. Si chiude un’annata ciclistica di straordinaria importanza, ma siamo già al lavoro per il prossimo anno: confermiamo la presenza di tutte queste grandi gare anche nel 2027, certi che lo sport rappresenti un veicolo promozionale fondamentale per far apprezzare l’Abruzzo a livello globale.”

La competizione ha coinvolto i Comuni di Cupello, Casalincontrada, Popoli Terme, Caramanico Terme, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Silvi e Controguerra, generando anche un indotto economico e consolidando il brand Abruzzo.

classifica finale:

BIANCOVERDEBLU
VAUQUELIN Kévin
NETCOMPANY INEOS
AZZURRA
ANSALONI Emanuele
TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFE' BORBONE
CICLAMINO
GODON Dorian
NETCOMPANY INEOS
BIANCA
 
Tags: Vauquelin ciclista Giro d'Abruzzo 2026 vincitore Gara

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