Regione Abruzzo: fondi per trasporto pubblico, Giro d’Abruzzo e rete elettrica

La Giunta regionale dell’Abruzzo, riunita in seduta ordinaria, ha approvato una serie di provvedimenti strategici che spaziano dalla mobilità sostenibile alla promozione sportiva, passando per interventi infrastrutturali, sociali e culturali. Tra le decisioni più rilevanti, il via libera al cofinanziamento del Giro d’Abruzzo 2026, l’allocazione di oltre 45 milioni di euro per il rinnovo del trasporto pubblico urbano e l’intesa con Terna per la razionalizzazione della rete elettrica nelle aree di Cepagatti e Spoltore.



Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha definito le modalità di attuazione del programma da 45,1 milioni di euro del PR Abruzzo FESR 2021-2027, destinato al rinnovo e alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano. Le risorse sono così suddivise: 30,8 milioni per l’acquisto di nuovi autobus e 14,3 milioni per servizi digitali, bigliettazione elettronica e sistemi di mobilità integrata.

Gli otto comuni beneficiari e gli importi assegnati:



• Pescara: 18.386.271,09 euro

• L’Aquila: 8.201.160,77 euro

• Chieti: 7.031.013,87 euro

• Teramo: 3.807.224,40 euro

• Vasto: 2.925.527,51 euro

• Lanciano: 1.857.906,07 euro

• Avezzano: 1.495.888,03 euro

• Sulmona: 1.395.008,26 euro



L’intervento mira a modernizzare la flotta, migliorare l’efficienza dei servizi e promuovere una mobilità più sostenibile e interconnessa nei principali centri urbani della regione.



La Giunta ha preso atto e accettato la compartecipazione finanziaria di 100.000 euro riconosciuta dal Ministero per lo Sport e i Giovani per il Giro d’Abruzzo 2026, in programma dal 15 al 18 settembre. L’evento, di rilevanza nazionale e internazionale, punta a valorizzare il territorio abruzzese sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, senza comportare nuovi oneri per il bilancio regionale.



Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta ha espresso l’intesa regionale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il progetto di Terna finalizzato alla razionalizzazione della rete elettrica nei Comuni di Cepagatti e Spoltore. L’intervento prevede la modifica di cinque linee a 132 kV in ingresso alla stazione elettrica di Villanova, con varianti aeree e raccordi in cavo interrato, allo scopo di alleggerire le infrastrutture presenti nella zona di Piano Marino.



Per garantire l’approvvigionamento idrico nel comprensorio pescarese, la Giunta ha prorogato fino al 31 ottobre 2026 l’autorizzazione all’utilizzo dei pozzi di emergenza di Bussi sul Tirino, con una portata massima di 100 litri al secondo. La misura, proposta dal vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, tiene conto del completamento degli interventi PNRR e della manutenzione dei pozzi del campo San Rocco, evitando così riduzioni, turnazioni o interruzioni del servizio.



Su interessamento dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, la Giunta ha approvato l’iscrizione nel Bilancio 2026-2028 di risorse vincolate per interventi sociali, ambientali, territoriali e di ricerca. Tra gli stanziamenti più significativi:



• 4.376.688 euro per il Fondo nazionale per la non autosufficienza

• 1.841.357 euro per la Strategia forestale nazionale 2026

• 180.000 euro per la riqualificazione del nucleo originario di Liscia (CH) e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole

• 46.749,69 euro per un progetto di ricerca finalizzata



Ulteriori 1.547.503,01 euro sono stati destinati a interventi da realizzare entro il 2026, tra cui 584.197,09 euro alla Protezione Civile, 200.000 euro per la catalogazione dei beni culturali abruzzesi e 193.193,81 euro per interventi urgenti sulla frana al km 5 della SP 152 Castiglione Messer Marino-Crocetta di Colledimezzo.



Su iniziativa dell’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, la Giunta ha avviato le procedure per affidare a Firenze Fiera S.p.A. la realizzazione di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, manifestazione dedicata all’innovazione didattica e alla digitalizzazione della scuola. Per l’organizzazione dell’evento sono previsti 610.000 euro, di cui 500.000 come contributo straordinario a Firenze Fiera.

Sempre su proposta di Santangelo, è stata approvata una convenzione gratuita tra Regione Abruzzo e Fondazione MAXXI – Sede L’Aquila per realizzare fino a dicembre progetti didattico-educativi rivolti alle giovani generazioni, con il supporto della Biblioteca regionale Salvatore Tommasi.



Su richiesta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha potenziato per il 2026 l’offerta di riabilitazione per pazienti con lesioni midollari traumatiche e non traumatiche, con l’obiettivo di ridurre la mobilità sanitaria fuori regione. La Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, unica struttura abruzzese accreditata per queste prestazioni, dispone di 25 posti letto dedicati.