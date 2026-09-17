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Giro d’Abruzzo, venerdì strade chiuse a Teramo

Il divieto di transito sarà attivo sul percorso di gara per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti. Coinvolte anche Val Vomano, Frondarola, Villa Tordinia e Piano della Lenta

Giro d’Abruzzo, venerdì strade chiuse a Teramo

Il territorio del Comune di Teramo sarà interessato domani, venerdì 18 settembre, dal passaggio del Giro d’Abruzzo, gara ciclistica che comporterà la temporanea sospensione della circolazione lungo le strade interessate dalla competizione. La quarta tappa si sviluppa da Silvi fino a Controguerra, per un totale di 182 chilometri di percorso.

Il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura. Il divieto di transito resterà in vigore esclusivamente per il tempo necessario al passaggio della carovana e sarà modulato in base all’effettiva tabella di marcia della gara.

A partire dalle 12:30 e fino al termine della manifestazione, la circolazione sarà sospesa sulle seguenti arterie:

- S.P. 48, dal civico 27 fino all’intersezione con via Camillo Benso di Cavour;
- via Camillo Benso di Cavour, tra l’intersezione con la S.P. 48 e viale Bovio;
- viale Bovio, dall’intersezione con via Camillo Benso di Cavour fino al civico 162;
- S.S. 81, nel tratto che attraversa il centro abitato della frazione di Piano della Lenta.

Da Piano della Lenta la carovana proseguirà in direzione di Campli, con la conseguente chiusura temporanea del tratto interessato.

Sono previste interruzioni della viabilità anche in altre zone del territorio comunale:

- sulla S.S. 150 e sulla S.S. 81, in località Val Vomano, tra le 11:15 e le 12:40;
- sulla S.S. 80, nelle località Frondarola e Villa Tordinia, tra le 12:15 e le 13:40.

Gli orari indicati potranno subire variazioni in relazione all’andamento della gara e al passaggio effettivo dei concorrenti.

Sul percorso saranno presenti gli agenti della Polizia Locale, il personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Teramo e i volontari dell’Associazione nazionale alpini, impegnati nella gestione della viabilità e nella sicurezza lungo il tracciato.

Tags: Teramo Giro d’Abruzzo percorso viabilita

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