“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Giro d’Abruzzo, la IV tappa attraversa la provincia di Teramo
Venerdì 18 settembre 2026 la corsa partirà alle 10:55 dallo Start Village di Silvi e arriverà intorno alle 15:30 a Controguerra
Venerdì prossimo, 18 settembre 2026, parte del territorio della provincia di Teramo sarà interessato dalla partenza, dal transito e dall’arrivo della IV tappa della manifestazione ciclistica internazionale “Giro d’Abruzzo”.
Alle ore 10:55 la corsa partirà dall’ambito comunale di Silvi, con Start Village sulla via L. Da Vinci. Percorrendo la viabilità ordinaria, la carovana transiterà nei comuni di Atri, Notaresco, Castellalto, Canzano, Teramo, Penna S. Andrea, Basciano, Colledara, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso, Colledara, Tossicia, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Campli, S. Omero, Torano Nuovo, Controguerra, Nereto, Corropoli e Colonnella, con un circuito da ripetere due volte ricadente negli ambiti comunali di Controguerra, Corropoli, Colonnella e Nereto.
L’arrivo è previsto sul traguardo di Controguerra, in via G. Amadio, intorno alle ore 15:30.
Su disposizione dell’U.T.G. – Prefettura di Teramo, verrà disposta la sospensione del traffico lungo i percorsi agonistici della competizione quarantacinque minuti prima del passaggio della gara, considerando la media più veloce riportata nelle crono-tabelle allegate e comunque fino al transito del veicolo indicante “fine gara ciclistica”.
Alla sicurezza del percorso saranno impegnate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali, con l’ausilio di volontari individuati dai Comuni interessati dalla corsa.