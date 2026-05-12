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Giulio Ciccone, e' Maglia Rosa

Il 28enne ciclista di Brecciarola è arrivato terzo nella quarta tappa del Giro d'Italia 2026

Giulio Ciccone, e' Maglia Rosa

La quarta tappa del Giro d'Italia 2026 è destinata a restare impressa nella storia del ciclismo abruzzese: Giulio Ciccone in salita verso Cosenza, il respiro corto, il volto contratto dallo sforzo enorme, ma con la maglia rosa sulle spalle. Per il 28enne di Brecciarola e per il suo team Lidl‑Trek è finalmente arrivato il grande momento ed è finalmente raggiunto l’obiettivo che si era ripromesso dopo anni di grande protagonismo e occasioni sfumate. La maglia rosa lo identifica come capo della classifica generale al termine della tappa, 138 km da Catanzaro a Cosenza, in cui l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez ha vinto in volata, ma il più forte sui tornanti è stato proprio l’atleta abruzzese. Ovviamente i nostri complimenti vanno a tutto lo staff ma soprattutto a Ciccone che certamente ci regalerà grandi soddisfazioni nella corsa più famosa del mondo.

Tags: Giulio ciccone Maglia rosa Giro d'Italia 2026 Quarta tappa

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