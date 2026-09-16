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Filovia “La Verde”, il Comitato Strada Parco Bene Comune: «TUA mostri i conti, non solo i passeggeri

Ivano Angiolelli chiede ricavi, costi di esercizio, passeggeri paganti effettivi, auto sottratte alla strada e maggiori oneri per Pescara e Montesilvano: «Sono questioni di pubblico interesse»

Filovia “La Verde”, il Comitato Strada Parco Bene Comune: «TUA mostri i conti, non solo i passeggeri

TUA fa bene a vantare i numeri dei passeggeri trasportati nel primo anno di esercizio dalla Filovia “La Verde”: 2.141.760 utenti, un dato importante e che - secondo l'azienda - conferma il favore dell’utenza residente sulla Strada parco e nelle zone limitrofe. Ma per il presidente del comitato “Strada Parco Bene Comune”, Ivano Angiolelli, quel numero da solo non racconta tutta la storia.

In una lettera inviata alla redazione, Angiolelli riconosce che la Filovia ha incontrato il favore dei residenti, ma chiede trasparenza su cinque punti fondamentali, tutti di evidente interesse pubblico.

1. I ricavi. Quanto ha incassato TUA dalla vendita dei titoli di viaggio nel primo anno di esercizio della nuova linea filoviaria?

2. I costi. Qual è stato il costo di produzione della nuova linea filoviaria nello stesso periodo?

3. I passeggeri paganti effettivi. Qual è l’incremento reale del numero dei passeggeri paganti, calcolato al netto degli utenti delle linee soppresse o ridotte nel numero delle corse?

4. Lo shift modale. Quante auto private sono state effettivamente “catturate” dalla direttrice nord, a conferma del favorevole andamento del passaggio dal mezzo privato al trasporto pubblico?

5. I maggiori oneri per i Comuni. A quanto ammontano gli eventuali maggiori oneri di competenza dei Comuni di Pescara e Montesilvano sul corrispettivo dei pertinenti contratti di servizio?

«TUA fa bene a vantare i numeri dei passeggeri trasportati nel primo anno di esercizio — scrive Angiolelli — ma si astiene dal far conoscere» questi cinque elementi. Per il presidente del comitato non si tratta di dettagli tecnici, ma di questioni che riguardano la sostenibilità economica della Filovia, la sua efficacia reale rispetto alle linee preesistenti e l’impatto sulle casse pubbliche.

Da qui l’appello alla redazione: «Vi prego di sensibilizzare la TUA sulle questioni sollevate di pubblico interesse».

Tags: Ivano angiolelli Comitato strada parco bene comune Passeggeri Filovia Costi

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