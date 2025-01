Il Pescara sbatte sui pali: con il Rimini finisce a reti bianche

La crisi è ormai certificata: il Pescara non sa più vincere. Con il Rimini finisce 0-0. Nel giorno del ricordo di Marco Mazza (Bubù), storico leader della Curva Nord venuto a mancare nel 2006 a soli 39 anni, il Delfino scivola a -3 dalla Ternana che ha battuto il Gubbio di misura (2-1).

Biancazzurri in campo senza Merola, distratto dalle voci di mercato. Bentivegna a destra, Cangiano a sinistra e Tonin riferimento avanzato. Il Rimini di Buscè in campo invece con il 3-5-2. Al settimo minuto i pescaresi hanno reclamato un calcio di rigore per un fallo di mani in area romagnola, non dello stesso parere però il direttore di gara. Più tardi pericoloso Valzania, Colombi si fa trovare pronto. Da segnalare i gialli a Moruzzi e Pellacani, entrambi diffidati e squalificati per il prossimo turno. Un tiro di Squizzato respinto da Colombi è l'ultima emozione di un primo tempo non proprio esaltante.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo. Baldini dopo un quarto d'ora manda in campo Il match-winner dell'andata: Ferraris per Bentivegna e poco dopo Merola entra per Cangiano. Il palo ferma Moruzzi. Nel finale escono Tunjov e Vergani per Squizzato e Tonin. A due minuti dalla fine Colombi salva su Merola mentre in pieno recupero Vergani centra il paolo alla sinistra dell'estremo ospite, la sfera finisce sui piedi di Merola che, a meno di due metri dalla porta, però calcia con poca convinzione tra le braccia del portiere. Finisce così 0-0 tra la delusione generale.

PESCARA: 22 Plizzari, 77 Pierozzi, 13 Brosco, 23 Pellacani, 27 Moruzzi, 14 Valzania, 6 Squizzato (31′ st 17 Tunjov), 8 Dagasso, 20 Bentivegna (14′ st 21 Ferraris), 15 Tonin (31′ st 9 Vergani), 11 Cangiano (21′ st 10 Merola). A disp.: 1 Saio, 12 Profeta, 2 Letizia, 3 Giannini, 7 Meazzi, 16 Crialese, 25 Staver, 28 De Marco, 30 Saccomanni, 33 Mulè. All. Baldini

RIMINI: 91 Colombi, 4 Bellodi, 30 De Vitis, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 80 Garetto (33′ st 34 Ubaldi), 33 Langella, 21 Piccoli, 8 Semeraro (39′ st 5 Fiorini), 10 Malagrida (14′ st 77 Cioffi), 97 Parigi (33′ st 25 Lombardi). A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Chiarella, 14 Jallow, 20 Accursi, 46 Cinquegrano. All. Buscè

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino

ASSISTENTI: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

4° UFFICIALE: Gianluca Renzi di Pesaro

AMMONITI: Garetto, Moruzzi, Lengella, Pellacani, Baldini (all. Pescara)

FOTO DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO