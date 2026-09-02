Famiglia nel bosco, Terragni: "Definire una data per il ritorno a casa, urgente il rientro"



“Una luce in fondo al tunnel. È così che il professor Tonino Cantelmi, consulente della famiglia nel bosco, ha commentato la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, arrivata dopo una lunga attesa, sul destino dei piccoli Trevaillon. Un tunnel di cui tuttavia si intravede con fatica l’uscita”, dichiara Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. “I bambini resteranno infatti nella casa-famiglia di Palmoli, sia pure in un percorso di progressivo riavvicinamento con i genitori che prevede l’avvio di incontri protetti e – a partire da ottobre – i primi pernottamenti a casa nel fine settimana. Resta dunque indeterminata la data del definitivo ricongiungimento, sebbene i provvedimenti di allontanamento dei minori debbano indicare una scadenza precisa”.

“La decisione del Tribunale – continua la Garante – non sembra inoltre tenere nella necessaria considerazione quanto espresso dal servizio di neuropsichiatria infantile della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, che ha descritto alcuni comportamenti dei bambini come sintomi di una sindrome da stress postraumatico, parlando di ‘urgenza clinica’, e ha indicato come necessario e indifferibile il reinserimento immediato in famiglia. La salute e il benessere dei minori non possono che restare saldamente al centro di qualunque provvedimento che li riguardi e rendono opportuna e necessaria una supervisione medica indipendente dell’intero percorso”.

Infine, la questione scuola. “Alla vigilia dell’inizio delle lezioni i bambini non risultano ancora iscritti ad alcun istituto, benché il dispositivo del Tribunale obblighi alla scuola pubblica. La libertà nella scelta educativa per i figli. Un diritto sancito dalla Costituzione. Libertà che prevede anche la possibilità della scuola parentale, che nel caso dei tre minori Trevaillon – come verificato dagli esami a cui sono stati sottoposti – ha registrato esiti più che soddisfacenti. Questo diritto di scelta, per la famiglia nel bosco e per qualunque altra famiglia, non può essere pregiudicato”.