Famiglia del bosco, l’Autorità garante: “Voglio incontrare i bambini”

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza vuole incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre autorità. “Mi farò accompagnare da consulenti indipendenti” annuncia la Garante. Le richieste di incontro sono state indirizzate, oltre che al presidente del Tribunale per i minorenni, anche alla Procura presso lo stesso tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla tutrice.