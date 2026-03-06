Frase del giorno

06 Mar, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Famiglia del bosco, l’Autorità garante: “Voglio incontrare i bambini”

Famiglia del bosco, l’Autorità garante: “Voglio incontrare i bambini”

Terragni si farà accompagnare da consulenti medici indipendenti. La richiesta inviata al presidente del Tribunale per i minorenni

Famiglia del bosco, l’Autorità garante: “Voglio incontrare i bambini”

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza vuole incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre autorità. “Mi farò accompagnare da consulenti indipendenti” annuncia la Garante. Le richieste di incontro sono state indirizzate, oltre che al presidente del Tribunale per i minorenni, anche alla Procura presso lo stesso tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla tutrice.

Tags: Famiglia nel bosco Bambini Ultime notizie garante infanzia

Vedi anche

Famiglia del bosco, Terragni: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza”
Attualità

Famiglia del bosco, Terragni: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza”

19 Feb, 2026
Famiglia nel bosco, Terragni: “La salute dei bambini al primo posto”
Attualità

Famiglia nel bosco, Terragni: “La salute dei bambini al primo posto”

04 Feb, 2026
Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori
Cronaca

Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori

23 Nov, 2025
La Famiglia del Bosco diventa un 'caso' nazionale
Attualità

La Famiglia del Bosco diventa un 'caso' nazionale

22 Nov, 2025
Famiglia perde l’orientamento e lancia SOS
Cronaca

Famiglia perde l’orientamento e lancia SOS

07 Lug, 2025
Abruzzo: ripartono teatri, cinema, servizi per l'infanzia e centri benessere
Attualità

Abruzzo: ripartono teatri, cinema, servizi per l'infanzia e centri benessere

08 Giu, 2020
Un centinaio di bambini intossicati al Pronto Soccorso. Servizio mense sospeso a Pescara
Cronaca

Un centinaio di bambini intossicati al Pronto Soccorso. Servizio mense sospeso a Pescara

04 Giu, 2018
Saldi invernali al via, secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà 331 euro
Economia

Saldi invernali al via, secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà 331 euro

03 Gen, 2018
Bracco (Possibile) propone l'istituzione del Garante dei Bambini
Politica

Bracco (Possibile) propone l'istituzione del Garante dei Bambini

31 Lug, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661