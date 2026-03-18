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Amministrative, ufficiali tre candidati sindaci su quattro o cinque

Sicari per il centrodestra e Cascini e Carbone supportati da liste civiche. Lega in stand by dopo la rottura mentre Legnini è pronto a sostituire Ferrara

Amministrative, ufficiali tre candidati sindaci su quattro o cinque

Giochi fatti o quasi per le elezioni amministrative di Chieti 2026 che si terranno il 24-25 maggio, con eventuale ballottaggio il 7-8 giugno . Al momento, le candidature a sindaco sono in fase di definizione, con alcuni nomi già annunciati da coalizioni e liste civiche.

Gli 'ufficiali' alla guida del Palazzo d'Achille sono: Cristiano Sicari per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e civiche; Giancarlo Cascini per da Chieti Bene Comune e Liberi a Sinistra, ex assessore e medico di base; Alessandro Carbone con quattro liste, per una “discontinuità” rispetto a destra-sinistra tradizionali.

Il centrosinistra non ha ancora annunciato il candidato sindaco Giovanni Legnini che è pronto a subentrare a Diego Ferrara, attuale primo cittadino di Chieti, nella sfida elettorale di maggio.

Infine resta da capire cosa farà la Lega Abruzzo che ha abbandonato il tavolo del centrodestra in rottura con gli alleati di coalizione per l'esclusione di Mario Colantonio e Liberato Aceto indicati come espressione politica per le imminenti amministrative teatine.

Tags: Elezioni Chieti amministrative candidati centrodestra lega Legnini Liste civiche

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