Elly Schlein in Piazza Unione per le “pescaresi” e le “montesilvanesi”

Elly Schlein in Piazza Unione per le “pescaresi”. La segretaria del Partito Democratico ha tenuto un comizio elettorale per supportare Carlo Costantini, candidato sindaco del ‘campo largo’ in vista delle elezioni del 8 e 9 giugno. Sul palco anche la capolista del Pd alle Europee Lucia Annunziata, la candidata abruzzese Manola Di Pasquale, i candidati a sindaco di Pescara e di Montesilvano Fabrizio D’Addazio, il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e Luciano D’Amicoconsigliere regionale. Nel suo discorso Schlein ha attaccato il governo di centrodestra sia a livello nazionale che a livello locale, puntando il dito soprattutto sulla mancanza di ascolto rispetto ai problemi delle città di Pescara e Montesilvano sollevati dai vari comitati civici. Nota dolente per la segretaria “dem” la sanità abruzzese che rischia, visto il profondo deficit di bilancio, anche il commissariamento o, in alternativa, un profondo taglio dei servizi pubblici.