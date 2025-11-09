Frase del giorno

09 Nov, 2025
Al momento non ci sono candidature ufficiali nel centrosinistra che pensa a un Ferrara 'bis'. Nel centrodestra in pole Sicari, Giangiulli e Giampietro

Chi vincerà le elezioni comunali a Chieti nel 2026? A questa domanda è impossibile rispondere dato che non ci sono sondaggi diffusi ma a, sette mesi dal voto, sono in corso le cosiddette 'grandi manovre' nei partiti che si sfideranno per la conquista del capoluogo teatino. Ovviamente al momento ci sono solo delle ipotesi ma nel centrodestra, in particolare da Fratelli d’Italia, sono stati fatti tre nomi di possibili candidati alla carica di Sindaco di Chieti e guida della coalizione. Parliamo di Giuseppe Giampietro (ex vicesindaco e attuale coordinatore cittadino del partito), Daniele Giangiulli (manager di area centrodestra) e Cristiano Sicari (avvocato ed ex presidente del consiglio d’amministrazione del teatro Marrucino). La scelta definitiva sarà condivisa all’interno della coalizione di centrodestra che comprende anche Forza Italia e Lega, con un approccio di dialogo e condivisione del programma più che di imposizione del candidato. Meno chiara, invece, la situazione nel centrosinistra che ha amministrato, non senza poche difficoltà, sotto la guida del sindaco medico Diego Ferrara. Molti sostenitori vorrebbero proporlo di nuovo ma non è detto che ci sia la disponibilità a guidare di nuovo la difficilissima sfida elettorale

