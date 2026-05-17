Salvini a Chieti per la campagna elettorale

Grande partecipazione, ieri pomeriggio, a Chieti, per il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in città a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Presenti il Sottosegretario al Masaf Luigi D'Eramo, l'onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il segretario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, il coordinatore regionale di Azione Politica Luca Maccione, il segretario provinciale dell'Udc Domenico Di Renzo, oltre numerosi amministratori, dirigenti e simpatizzanti.

"Come Lega – ha sottolineato Salvini– abbiamo 500 sindaci in tutta Italia e tutti ci riconoscono che la nostra forza è l'attenzione alla vita quotidiana, alla cura e alla concretezza. Non veniamo qui a promettere miracoli, ma a garantire un impegno quotidiano per risistemare una città che la sinistra ha lasciato indietro". Durante il suo intervento ha affrontato, quindi, i vari temi della politica locale e nazionale. A proposito delle questioni locali, al termine della manifestazione, insieme a Colantoniop e alla geologa e candidata della Lega *Susy Perenich*, ha incontrato l'avvocato *Monica D'Amico* e *Vittoria Zuccarini* del Comitato Casa Comune sulla grave problematica del dissesto nel quartiere Santa Maria, dove numerose famiglie sono già state evacuate e altre rischiano di esserlo a breve. Il Ministro ha ascoltato le rappresentanti del Comitato, spiegando di essere già stato aggiornato sulla vicenda e impegnandosi a visionare presto tutta la documentazione. "È una problematica che ci sta molto a cuore – ha spiegato Colantonio – e di cui abbiamo interessato il Ministro, a cui nei giorni scorsi abbiamo consegnato un fascicolo dettagliato". Salvini ha, quindi, salutato uno a uno i candidati, trattenendosi a parlare con ciascuno di loro e con numerosi cittadini presenti. "Per me è stato molto emozionante – ha dichiarato Colantonio – soprattutto quando sono intervenuto sul palco. L'entusiasmo che ho respirato oggi è la dimostrazione concreta che la Lega viene riconosciuta come una forza politica capace di offrire soluzioni reali e vicine alla gente". "Mi ha fatto piacere – ha sottolineato D'Incecco – vedere tanti giovani. La presenza del nostro segretario federale ha dato ancora più forza ed entusiasmo alla nostra campagna elettorale, al lavoro di Colantonio e a tutti i nostri candidati, che stanno portando avanti un percorso fatto di ascolto, concretezza e proposte vere per il futuro della città. Come ho più volte detto nelle ultime settimane, Colantonio rappresenta l'alternativa alle forze che hanno amministrato finora. È una candidatura che unisce competenza, passione civile e coraggio. Crediamo nella vittoria, perché Chieti ha bisogno di un sindaco come lui, che conosce ogni angolo della città e sa come rilanciarla".