Pescara torna al voto?

Il Consiglio di Stato sta esaminando ricorsi legati alle elezioni amministrative di Pescara del 2024 e la decisione sta facendo aumentare la tensione tra i protagonisti della vita politica pescarese: certamente per quelli sconfitti nel giugno dell'anno precedente, ma anche tra i vincitori che sono rimasti delusi per l'esito delle urne.



Ricordiamo che il TAR Abruzzo ha emesso una sentenza (n. 257/2025) che ha portato a un decreto di revoca e rinnovazione parziale delle operazioni elettorali. Il Consiglio di Stato ha accolto una sospensiva, evitando elezioni suppletive a Ferragosto ma ora si attende la sentenza definitiva sulle amministrative 2024, con opposizioni come Costantini e Pettinari che spingono per nuove urne.

Il sindaco uscente Carlo Masci difende il voto popolare contro accuse di irregolarità. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda che inevitabilmente andrà a condizionare anche le scelte per quanto riguarda la decisione di procedere con la fusione amministrativa, a partire dal 1 gennaio 2027, del comune di Pescara con quelli di Montesilvano e Spoltore.

In pratica è come dire che in politica c'è sempre una possibilità, anche quando sembra impossibile trovarla.