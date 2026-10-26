Ecosistema Urbano 2026, Pescara prima in Abruzzo e in costante crescita dal 2019

“Non è ancora svanita l'eco del grande risultato ottenuto dalla nostra città al CityVision di Padova, dove Pescara è stata premiata con il primo posto tra le grandi città del "Sud e isole" come "Città intelligente", che il quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" pubblica la classifica di Ecosistema Urbano 2026, elaborata da Legambiente e Ambiente Italia. La nostra città è al 62esimo posto in Italia, prima assoluta fra i capoluoghi abruzzesi e in costante crescita rispetto agli anni precedenti, con punte importanti di eccellenza con riferimento ad alcuni parametri ambientali specifici. Un risultato notevole, che non rappresenta un episodio isolato, ma la conferma di un percorso di miglioramento costante avviato nel 2019, quando Pescara occupava l'82esima posizione e viaggiava agli ultimi posti fra le città italiane. Nel 2024 eravamo già saliti al 72esimo posto e oggi raggiungiamo il 62esimo, recuperando complessivamente ben 20 posizioni dal nostro insediamento. Sono numeri che raccontano una trasformazione profonda della nostra città e che certificano, attraverso un'analisi indipendente e autorevole, la bontà delle scelte compiute dalla nostra Amministrazione. Entrando nel dettaglio della classifica, emergono risultati particolarmente significativi. Pescara conquista il 14esimo posto nazionale nell'indicatore relativo al solare pubblico, un dato che testimonia il nostro impegno nell'utilizzo delle energie rinnovabili e nella transizione energetica. Altrettanto significativo è il 21esimo posto nell'efficienza della depurazione, un risultato che conferma la qualità e l'efficacia dei nostri impianti depurativi e che contribuisce a spiegare anche la capacità della nostra città di ottenere, anno dopo anno, il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Segnali incoraggianti arrivano anche dalla raccolta differenziata, dove Pescara recupera cinque posizioni rispetto al 2025, passando dall'89esimo all'84esimo posto. Sappiamo perfettamente che su questo fronte dobbiamo e possiamo fare molto di più, ma il miglioramento registrato conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Proprio per adeguarci ai parametri nazionali stiamo rivoluzionando il sistema di raccolta dei rifiuti, introducendo nuovi servizi, nuove tecnologie e modalità di conferimento più moderne ed efficienti. È una trasformazione complessa, che richiede tempo, collaborazione e un cambiamento delle abitudini, ma che porterà benefici concreti e duraturi. Questi dati sono la risposta più autorevole alle polemiche strumentali di un'opposizione totalmente priva di aderenza alla realtà, che continua a descrivere una Pescara che non esiste, nel tentativo di alimentare malcontento e raccogliere un consenso che, peraltro, i cittadini continuano a non riconoscere agli strilloni del NO. C'è chi sceglie di raccontare una città immobile, in declino, incapace di affrontare le sfide ambientali, e c'è invece chi, come Legambiente e Ambiente Italia, analizza indicatori, risultati e politiche ambientali con rigore, senza pregiudizi e senza condizionamenti politici. E i numeri, ancora una volta, premiano Pescara.

Non sosteniamo che tutti i problemi siano risolti, sarebbe assurdo solo pensarlo, né intendiamo nascondere le criticità sulle quali continuiamo a lavorare. Ma è evidente che il percorso intrapreso sta producendo risultati misurabili. E questo dovrebbe rappresentare un motivo di soddisfazione per l'intera città, al di là delle appartenenze politiche. Stiamo rendendo Pescara più verde, più sostenibile, più moderna e sempre più vicina agli standard delle grandi città europee. Lo facciamo investendo nelle energie rinnovabili, nella qualità delle acque, nella mobilità sostenibile, nella riqualificazione degli spazi pubblici, nel verde urbano e in un nuovo sistema di gestione dei rifiuti allargato a tutta la città. È un cambiamento epocale, che inevitabilmente incontra resistenze e che per qualcuno può essere difficile da comprendere o da accettare. Ma amministrare una città significa anche avere il coraggio di compiere scelte che guardano lontano, senza fermarsi alle polemiche del momento. La Pescara che stiamo costruendo non è soltanto la città di oggi, ma soprattutto quella che consegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Una città più vivibile, più attenta all'ambiente e capace di affrontare le sfide del futuro. La classifica di Ecosistema Urbano 2026 ci dice che siamo sulla strada giusta. E noi continueremo a percorrerla, con ancora maggiore determinazione”.





Questa la dichiarazione del primo cittadino di Pescara Carlo Masci.