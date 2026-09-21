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Top Job 2026, De Cecco e Fater ai vertici

L’azienda di Fara San Martino guida la graduatoria Itqf con 100 punti. Fater di Spoltore è sesta con 95,91

Top Job 2026, De Cecco e Fater ai vertici

De Cecco e Fater figurano ai vertici della classifica Top Job elaborata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf), che ha selezionato 407 imprese sulla base della percezione dei lavoratori rispetto all’ambiente di lavoro. De Cecco, azienda di Fara San Martino, guida la graduatoria con 100 punti, mentre Fater, con sede a Spoltore, occupa il sesto posto con 95,91 punti. La ricerca è stata pubblicata sull’edizione odierna di Repubblica Affari e Finanza.

De Cecco precede Ferrero, seconda con 99,01 punti, e Chiesi Farmaceutici, terza con 97,97. Per l’Abruzzo emerge anche il risultato di Fater, sesta a livello nazionale con 95,91 punti. Secondo gli analisti dell’Itqf, la rilevazione punta a misurare la reputazione delle aziende come datori di lavoro attraverso la percezione espressa dai lavoratori.

L’indagine è partita da circa 2.100 aziende appartenenti a 38 settori. Tra il 10 luglio e il 6 agosto sono state raccolte 16.338 valutazioni espresse da 9.726 persone. Agli intervistati sono state sottoposte tre affermazioni relative a diversi aspetti della realtà aziendale, chiedendo di indicare il proprio livello di approvazione.

Le risposte sono state trasformate dall’Itqf in un punteggio compreso tra 1 e 100 e sono entrate nella classifica esclusivamente le imprese che hanno superato quota 75. Nella fase di elaborazione sono state escluse le risposte considerate non affidabili sulla base dei parametri di controllo adottati.

Tags: Top job 2026 De cecco Fater Lavoro Classifica

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