Musica, ecco i 30 artisti abruzzesi più conosciuti e attivi nel 2026

È Gianluca Ginoble, componente del trio Il Volo, l’artista abruzzese più conosciuto e attivo secondo la classifica aggiornata al 10 settembre 2026. Sul podio figurano anche Ruggero Pasquarelli, in arte RUGGERO, ed Enrico Melozzi.

La graduatoria prende in esame 30 solisti, gruppi, interpreti, cantautori, compositori e musicisti nati o cresciuti in Abruzzo, oppure legati in modo stabile alla scena culturale regionale. L’obiettivo è offrire una fotografia comparativa della musica abruzzese contemporanea, considerando sia la notorietà nazionale e internazionale sia la continuità dell’attività artistica.



La classifica è stata elaborata incrociando cinque diversi parametri:



• ricerche su Google e Google Trends, con un peso del 25%;

• seguito e attività sui principali social network, 25%;

• presenza sulle televisioni nazionali, Rai e TGR Abruzzo, 20%;

• quantità e rilevanza degli articoli pubblicati dalla stampa, 15%;

• numero e continuità delle esibizioni pubbliche e dei concerti recenti, 15%.



Secondo l’analisi, Gianluca Ginoble presenta il maggiore equilibrio tra ricerche online, seguito sui social, presenza televisiva e attività concertistica. Ruggero Pasquarelli può contare su una delle platee digitali internazionali più ampie, mentre Enrico Melozzi si distingue per la forte presenza televisiva e regionale.



Simona Molinari, quarta in graduatoria, mantiene invece una significativa continuità discografica e dal vivo. Seguono Casadilego, Luca Dirisio, Giò Di Tonno e Franz Di Cioccio, storico componente della PFM.



La classifica completa

1. Gianluca Ginoble – Il Volo

2. Ruggero Pasquarelli – RUGGERO

3. Enrico Melozzi

4. Simona Molinari

5. Casadilego

6. Luca Dirisio

7. Giò Di Tonno

8. Franz Di Cioccio – PFM

9. Management del Dolore Post-Operatorio

10. Luca D’Alberto

11. Leonardo De Amicis

12. Piero Mazzocchetti

13. Antonio Sorgentone

14. Nduccio

15. Setak

16. Mimmo Locasciulli

17. Antonella Bucci

18. Dile

19. Ildebrando D’Arcangelo

20. Paride Saraceni

21. Carmela Remigio

22. Mirco Salerni

23. Alexian Santino Spinelli

24. Umberto Palazzo

25. Voina

26. Davide Cavuti

27. Luca Di Nicola

28. Francesco Mammola

29. Roppoppò – Marcello Sacerdote

30. Claudio Filippini

Pop, rock, jazz e musica classica



La parte centrale e finale della graduatoria riunisce esperienze molto diverse tra loro. Accanto al pop e al rock trovano spazio il cantautorato, la musica elettronica, il jazz, l’opera, la musica popolare, la composizione per il cinema e gli spettacoli tributo.



La classifica comprende quindi artisti con percorsi e pubblici differenti: dalle produzioni discografiche alle esibizioni dal vivo, dalla televisione alla ricerca musicale, fino alla valorizzazione delle tradizioni regionali.



La graduatoria non costituisce un premio né un riconoscimento istituzionale. Si tratta di un’elaborazione comparativa basata su informazioni pubblicamente consultabili e aggiornata al 10 settembre 2026.



I dati di Google Trends sono relativi e normalizzati. Per valutare l’attività concertistica sono stati presi in considerazione calendari ufficiali, date annunciate e altre informazioni disponibili al pubblico. Gli eventuali dati comunicati direttamente dagli artisti sono stati mantenuti distinti da quelli verificati attraverso fonti indipendenti.



L’analisi può rappresentare uno spunto per approfondire l’evoluzione della musica abruzzese dal 2000 a oggi e il rapporto tra notorietà digitale, presenza televisiva, attenzione della stampa e attività dal vivo.