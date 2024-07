Rosettano Navarra è il nuovo proprietario del Pescara Calcio

Rosettano Navarra è il nuovo azionista di maggioranza del Pescara Calcio. La notizia è stata data da Ciro Venerato nel corso del TG3 Abruzzo di questa mattina, mercoledì 3 luglio. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato il patron Sebastiani ha scelto di accelerare il passaggio di testimone. Navarra avrà subito il 51 per cento e potrà rilevare l'intero pacchetto a fine giugno 2025 se eserciterà una clausola a suo favore. Un'operazione da circa 6 milioni. Ma per la conferma di questo numeri si attendere l'atto notarile. Entro 7 giorni sarà tutto definito: i commercialisti della sua holding stanno ricevendo bilanci e stato patrimoniale per verificare le cifre emerse nella mail inviata da Sebastiani a Navarra che ha preteso carta bianca e discontinuità totale con la precedente gestione. Quindi sarebbe da considerarsi fuori l'attuale direttore sportivo Daniele Delli Carri. A Sebastiani resterebbe il controllo del settore giovanile, almeno fino a giugno 2025. Navarra è già al lavoro per la scelta del nuovo tecnico. Bocche cucite sul casting. Circolano solo indiscrezioni: tra questi quello di Cristiano Lucarelli.