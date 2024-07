Pasquale Foggia nuovo DS del Delfino Pescara

Come annunciato nelle scorse è Pasquale Foggia il designato a raccogliere l'eredità di Daniele Delli Carri. Il neo direttore sportivo del Delfino Pescara ha ammesso che è bastato poco per raggiungere l'accordo con il presidente Daniele Sebastiani. Per lui contratto di un anno.

“E’ nato tutto in poche ore. Nella giornata di ieri il primo contatto col Presidente Sebastiani. Accordo-lampo, per accettare Pescara è bastato pochissimo. La squadra deve divertire, sarà il nostro obiettivo. Arrivo in questa piazza con 12 anni di ritardo. Sono strafelice -ha aggiunto il neo d.s- perché vado a ricoprire un ruolo in un club prestigioso che ha poco a che vedere con la serie C. Non lo dico per piaggeria, chi mi conosce lo sa. Pescara merita rispetto". Sulla nuova rosa da allestire: "Sarà un mix di esperienza e gioventù. In questo momento bisognerà fare delle operazioni nei ruoli mancanti ma con calma. Prima valuteremo tutti i calciatori a disposizione. In questa rosa ci sono giocatori forti che possono ambire ad una carriera importante. Merola è uno di questi".