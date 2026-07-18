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Aggressione a un agente della Polizia locale in centro: scatta l'arresto

Il fatto si è verificato in Piazza della Repubblica a seguito di un controllo. I dettagli nell'articolo

Aggressione a un agente della Polizia locale in centro: scatta l'arresto

Un uomo è stato arrestato oggi dalla Polizia locale di Pescara con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito un agente in servizio nell'area centrale della città durante i controlli ordinari del territorio.

L'agente, impegnato nel pattugliamento a piedi nella zona di piazza della Repubblica, è stato prima insultato senza alcun motivo dall'uomo che transitava nella zona. Al momento della richiesta dei documenti, il soggetto – in evidente stato di alterazione psicofisica – è passato alle vie di fatto, scagliandosi contro l'agente con pugni e calci. Immediato l'intervento di un collega e, subito dopo, delle altre pattuglie della Polizia locale e di Polizia e Carabinieri, che hanno faticato non poco a contenere l'aggressore e ad accompagnarlo in Questura.

Dopo gli accertamenti di rito per l'uomo è scattato l'arresto: rimarrà nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per lunedì. L'agente aggredito è stato invece accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

"Esprimo la mia totale solidarietà all'agente aggredito stamane mentre svolgeva il proprio dovere", dichiara il sindaco Carlo Masci". "Si è trattato di un gesto di violenza gratuita e inaccettabile. Colgo questa occasione per ringraziare l'intero Corpo della Polizia locale, a partire dal comandante Danilo Palestini, e le altre forze dell'ordine per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini. Durante la stagione estiva il flusso di presenze a Pescara aumenta notevolmente e, di pari passo, cresce l'impegno richiesto a chi si trova in prima linea per garantire il rispetto della legalità".

Tags: Aggressione Agente Polizia locale Pescara Arresto

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