Frase del giorno

14 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. “Daspo Willie” per due giovani violenti

“Daspo Willie” per due giovani violenti

I fatti risalgono al novembre scorso quando i due 21enni di Cepagatti e Spoltore si sono resi responsabili di fatti gravi (danneggiamento, lesioni, minacce) all’interno di un locale dell provincia

“Daspo Willie” per due giovani violenti

Nella giornata di ieri, 12 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti e Spoltore, hanno dato esecuzione alla sanzione del D.A.C.U.R. (misura di prevenzione personale ex art. 13 bis del Dlgs n. 14 del 20.02.2017) divieto di accesso ai locali pubblici e agli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a due 21enni, conosciuti alle forze di polizia, residenti nei predetti comuni, erogato dalla Questura di Pescara su proposta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara.

I soggetti destinatari della misura di prevenzione personale, nel mese di novembre 2025 si erano resi responsabili di danneggiamento aggravato in concorso, lesioni e minacce in un locale in provincia di Pescara.

Per tale comportamento erano stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ed era stato avviato, di concerto con la Questura di Pescara, l’iter connesso alla violazione ex art. 13 bis del Dlgs n. 14 del 20.02.2017, ritenendo il comportamento dei soggetti pericoloso al fine di vietarne l’accesso al locale, de quo, nonché in divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze per la durata di tre anni.

 

Tags: Daspo willie cepagatti spoltore pescara giovani locale

Vedi anche

Daspo urbano per sei persone e tre denunce
Cronaca

Daspo urbano per sei persone e tre denunce

06 Lug, 2025
Quattro Daspo per gli incidenti post partita Pescara – Spal
Cronaca

Quattro Daspo per gli incidenti post partita Pescara – Spal

07 Mar, 2025
Movida violenta a Pescara: emessi otto 'Daspo Willy'
Cronaca

Movida violenta a Pescara: emessi otto 'Daspo Willy'

22 Apr, 2023
Mega rissa fra ragazzi davanti ad un locale. Daspo Willy per 14 italiani e stranieri
Cronaca

Mega rissa fra ragazzi davanti ad un locale. Daspo Willy per 14 italiani e stranieri

29 Gen, 2022
Ketamina, Anfetamine e Ecstasy: sequestrata la 'droga dello sballo'
Cronaca

Ketamina, Anfetamine e Ecstasy: sequestrata la 'droga dello sballo'

18 Giu, 2019
'Cepagatti in Fiore', sabato e domenica show di profumi e colori
Eventi

'Cepagatti in Fiore', sabato e domenica show di profumi e colori

17 Set, 2015
Frontale nella notte. Muore centauro di Spoltore
Cronaca

Frontale nella notte. Muore centauro di Spoltore

15 Set, 2013
Tifo violento. Stop a Spoltore
Cronaca

Tifo violento. Stop a Spoltore

04 Mag, 2013
Truffa "Over the Fruit"
Cronaca

Truffa "Over the Fruit"

06 Apr, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661