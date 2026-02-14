“Daspo Willie” per due giovani violenti

Nella giornata di ieri, 12 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti e Spoltore, hanno dato esecuzione alla sanzione del D.A.C.U.R. (misura di prevenzione personale ex art. 13 bis del Dlgs n. 14 del 20.02.2017) divieto di accesso ai locali pubblici e agli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a due 21enni, conosciuti alle forze di polizia, residenti nei predetti comuni, erogato dalla Questura di Pescara su proposta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara.

I soggetti destinatari della misura di prevenzione personale, nel mese di novembre 2025 si erano resi responsabili di danneggiamento aggravato in concorso, lesioni e minacce in un locale in provincia di Pescara.

Per tale comportamento erano stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ed era stato avviato, di concerto con la Questura di Pescara, l’iter connesso alla violazione ex art. 13 bis del Dlgs n. 14 del 20.02.2017, ritenendo il comportamento dei soggetti pericoloso al fine di vietarne l’accesso al locale, de quo, nonché in divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze per la durata di tre anni.