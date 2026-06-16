Danneggia eco-compattatore ma viene incastrato dalle telecamere

Ambiente informa che nei giorni scorsi, uno degli eco-compattatori destinati alla raccolta dei contenitori in plastica e delle lattine, situato nell’isola ecologica di Via Pepe, è stato gravemente danneggiato a causa del conferimento improprio di materiali metallici non compatibili con l'impianto.

Nel corso delle verifiche tecniche è stato accertato che all'interno dell'attrezzatura sono stati introdotti oggetti in ferro e altri materiali estranei al circuito della raccolta della plastica che hanno causato il blocco del sistema di compattazione e seri danni ai meccanismi interni della macchina.

L'entità del danno ha reso necessario il ritiro dell'eco-compattatore e il suo trasferimento in officina per le operazioni di riparazione, con conseguente interruzione temporanea del servizio a disposizione dei cittadini.

Grazie al sistema di videosorveglianza installato a tutela delle attrezzature pubbliche e della collettività, il responsabile del conferimento illecito è stato individuato. Ambiente sta procedendo alla trasmissione di tutta la documentazione alle Autorità competenti per l'accertamento delle responsabilità e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, oltre ad attivare ogni azione utile per il recupero integrale dei danni economici subìti dall'azienda e dalla collettività.

L'Azienda ricorda che il danneggiamento di beni pubblici e il conferimento volontario di materiali non conformi rappresentano comportamenti di estrema gravità che ricadono sull'intera comunità, generando costi aggiuntivi e disservizi per tutti i cittadini.

La Polizia Locale di Pescara continuerà a intensificare le attività di controllo e monitoraggio del territorio, perseguendo con la massima fermezza ogni comportamento che arrechi danno alle infrastrutture destinate ai servizi ambientali.