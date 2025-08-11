Da oggi fino al 30 agosto le 'prove' del Filobus

Questa mattina, lunedì 11 agosto, ha preso il via il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario gestito da Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo.

"Questa fase, della durata di 20 giorni, è un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalle normative di sicurezza: serve a verificare sul campo il corretto funzionamento dei mezzi e dell’infrastruttura, prima di accogliere i passeggeri. Durante il pre-esercizio, i filobus percorreranno l’intero tracciato tra Pescara e Montesilvano senza passeggeri a bordo. Si tratta di prove programmate per testare tutti i sistemi – dalla trazione elettrica alle fermate – in condizioni reali di circolazione". Si legge nella nota stampa dell'azienda che prosegue: "Negli ultimi mesi, Tua, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, ha completato le attività previste dal percorso di collaudo e verifica indicato dagli enti di controllo, relative ad aspetti strutturali, operativi e gestionali".

Nei prossimi giorni i filobus saranno visibili in movimento sul tracciato, pur senza effettuare servizio passeggeri. Al termine del pre-esercizio, i dati e le osservazioni raccolte serviranno a completare gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa, in accordo con l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).

"L’obiettivo è mettere in esercizio il nuovo sistema filoviario in condizioni di massima sicurezza e piena efficienza, offrendo alla cittadinanza un servizio all’altezza delle aspettative. Un sistema che ha già dimostrato il suo potenziale durante la fase sperimentale con i bus elettrici, quando ha registrato una media di oltre 5.500 passeggeri al giorno", conclude la Tua.