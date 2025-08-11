Frase del giorno

11 Ago, 2025
  3. Da oggi fino al 30 agosto le 'prove' del Filobus

Da oggi fino al 30 agosto le 'prove' del Filobus

Questa mattina, lunedì 11 agosto, ha preso il via il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario gestito da Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo.

"Questa fase, della durata di 20 giorni, è un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalle normative di sicurezza: serve a verificare sul campo il corretto funzionamento dei mezzi e dell’infrastruttura, prima di accogliere i passeggeri. Durante il pre-esercizio, i filobus percorreranno l’intero tracciato tra Pescara e Montesilvano senza passeggeri a bordo. Si tratta di prove programmate per testare tutti i sistemi – dalla trazione elettrica alle fermate – in condizioni reali di circolazione". Si legge nella nota stampa dell'azienda che prosegue: "Negli ultimi mesi, Tua, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, ha completato le attività previste dal percorso di collaudo e verifica indicato dagli enti di controllo, relative ad aspetti strutturali, operativi e gestionali".

Nei prossimi giorni i filobus saranno visibili in movimento sul tracciato, pur senza effettuare servizio passeggeri. Al termine del pre-esercizio, i dati e le osservazioni raccolte serviranno a completare gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa, in accordo con l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).

"L’obiettivo è mettere in esercizio il nuovo sistema filoviario in condizioni di massima sicurezza e piena efficienza, offrendo alla cittadinanza un servizio all’altezza delle aspettative. Un sistema che ha già dimostrato il suo potenziale durante la fase sperimentale con i bus elettrici, quando ha registrato una media di oltre 5.500 passeggeri al giorno", conclude la Tua.

