Torna il Filobus sulla Strada Parco. Ma i problemi sono tanti

Filo’, il mezzo della Tua Abruzzo, è tornato sulla Strada Parco dopo circa un mese di assenza. In quel frangente in tanti si erano domandati che fine avesse fatto la cosiddetta ‘Filovia’ ideata e pensata sull’ex tracciato ferroviario per collegare Pescara con la Città di Montesilvano. Secondo gli annunci della politica e come da croniprogramma i due mezzi elettrici di trasporto pubblico dovrebbero essere operativi entro l’anno ma i dubbi intorno a questa infrastruttura pensata nel 1996 sono tantissimi. Gli osservatori ritengono che sono troppi i problemi legati anche al percorso del filobus che non è a norma per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, come ricordato recentemente dal Pd di Montesilvano e dal solito Claudio Ferrante delle Carrozzine Determinate. Poi, come riferiscono alcuni residenti, c’è anche il problema della manutenzione del verde e del patrimonio arboreo pescarese e montesilvanese che rappresenta, per il mezzo, un insidia. I rami che crescono e il fogliame, infatti, possono danneggiare l’impianto elettrico che è alla base del funzionamento del mezzo o, comunque, interrompere o limitare il suo funzionamento. Senza contare, infine, la questione del traffico che, causa i tanti semafori, invece che alleggerirsi potrebbe aumentare nell’area che coinvolge il percorso del mezzo. Insomma, tantissimi problemi e soprattutto di difficile risoluzione.