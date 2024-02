Debutto deludente per il Filobus “Pescara-Montesilvano

Come si legge sul quotidiano online www.ilmontesilvano.it il debutto o, meglio, le “prove tecniche” del filobus che collegherà (o collegherebbe) la città di Pescara con la città di Montesilvano attraverso un mezzo elettrico lungo l’ex tracciato ferroviario, oggi Strada Parco, si sono rivelate piuttosto deludenti rispetto alle aspettative. Come registra una foto che sta facendo il giro del web attraverso i social il mezzo “La Verde” di proprietà del gestore del servizio di trasporto pubblico ha incontrato non poche difficoltà nella ormai ‘celeberrima’ via Marconi, la strada oggetto di un intervento di riqualificazione e cambiamento della viabilità che fino ad oggi ha creato solamente problemi ai cittadini pescaresi ed ai commercianti. Nello specifico il problema ha riguardato una manovra di circumnavigazione di una delle rotatorie presenti sulla strada ma l’autobus è rimasto bloccato. Questa circostanza ha scatenato la polemica e ribadito le perplessità intorno a questa infrastruttura, pensata alla fine del secolo scorso e realizzata (diciamo che è ancora da ultimare) dopo un trentennio. Senza contare il costo sostenuto sino ad oggi dal contribuente ed anche questo non è un dettaglio da sottovalutare nella questione costi/benefici rispetto al progetto filovia.

