Che fine ha fatto il filobus della Strada Parco? A domandarselo sono i tanti residenti sul percorso dell’ex tracciato ferroviario i quali, da un mese circa, non vedono più gli autisti impegnati nella formazione sui mezzi elettrici della Tua. “Prima di Ferragosto passavano tutti i giorni - ci spiegano - ed ora non sappiamo piu cosa abbiano fatto. Qualcuno dice che si sia rotto l’autobus, ma non ci sono certezze su questo”. Ricordiamo che il sindaco di Pescara Carlo Masci aveva preconizzato l’entrata in funzione e a regime del filobus entro la fine dell’anno. Chissà che è accaduto? Forse hanno ragione i residenti oppure c’è dell’altro che non conosciamo.