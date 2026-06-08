Frase del giorno

08 Giu, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Chieti non è più una città di destra

Chieti non è più una città di destra

Il centro sinistra vince nettamente di nuovo dopo cinque anni con Giovanni Legnini

Chieti non è più una città di destra

Chieti non è più una città di destra. A decretarlo è il risultato del ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026 che ha decretato la netta vittoria del candidato del centrosinistra Giovanni Legnini sul candidato del centrodestra Cristiano Sicari. Parliamo di una vittoria netta ma anche sorprendente, data la storia del capoluogo teatino, e che e' maturata anche contro l'apparentamento di tutte le forze di centrodestra unite al secondo turno. Il dato dell'affluenza è stato piuttosto negativo: un elettore su due non si è recato alle urne, ma quelli che hanno esercitato il diritto/dovere costituzionale, per i 2/3, hanno preferito l'avvocato 67enne originario di Roccamontepiano al 61enne professionista del Foro teatino. Dunque, da oggi, la città di Chieti ha un nuovo sindaco ma soprattutto ha confermato il progetto politico avviato dal sindaco uscente Diego Ferrara e portato avanti dal candidato certamente con maggiore esperienza. Sorride il Partito Democratico e il 'campo largo' (Movimento 5 stelle, AVS-Sinistra Italiana ed alte 5 liste), delusione in casa Fratelli d'Italia e Forza Italia chiamate a riflettere sulle divisioni di questa campagna elettorale per la conquista del Palazzo d'Achille. Per Chieti, la svolta e' il terzo governo di centrosinistra della sua storia a destra.

Tags: Chieti destra sindaco Ballottaggio Giovanni legnini Sicari

Vedi anche

Ballottaggio a Chieti oggi: la città sceglie il nuovo sindaco tra Legnini e Sicari
Politica

Ballottaggio a Chieti oggi: la città sceglie il nuovo sindaco tra Legnini e Sicari

07 Giu, 2026
Marinelli: "Tra due settimane Legnini sarà sindaco di Chieti"
Politica

Marinelli: "Tra due settimane Legnini sarà sindaco di Chieti"

26 Mag, 2026
Al ballottaggio l’esperto Legnini contro la novità Sicari
Politica

Al ballottaggio l’esperto Legnini contro la novità Sicari

25 Mag, 2026
A Chieti infervora la campagna elettorale
Politica

A Chieti infervora la campagna elettorale

14 Apr, 2026
Chieti, Legnini accetta e il centrosinistra punta al clamoroso "bis"
Cronaca

Chieti, Legnini accetta e il centrosinistra punta al clamoroso "bis"

18 Feb, 2026
Entusiasmo nel centrosinistra per Legnini candidato sindaco
Politica

Entusiasmo nel centrosinistra per Legnini candidato sindaco

13 Feb, 2026
Chieti, D'Aloisio (Lega-Pli): "Nessun accordo per il ballottaggio"
Politica

Chieti, D'Aloisio (Lega-Pli): "Nessun accordo per il ballottaggio"

10 Giu, 2015
Chieti. L'applauso a Giovanni Legnini costerà 4mila euro
Attualità

Chieti. L'applauso a Giovanni Legnini costerà 4mila euro

17 Ott, 2014
Guerino ci mette la testa e il cuore. Ma i voti a lui chi li porta?
Politica

Guerino ci mette la testa e il cuore. Ma i voti a lui chi li porta?

29 Mar, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661