Ballottaggio a Chieti oggi: la città sceglie il nuovo sindaco tra Legnini e Sicari

Oggi, domenica 7 giugno, e domani, lunedì 8 giugno 2026, i cittadini di Chieti si recheranno alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco della Città di Chieti. Alla sfida ci sono Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra, e Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra. Legnini ha sfiorato l’elezione diretta al primo turno ma non ha raggiunto la soglia necessaria del 50%. Sicari, invece, è risultato il più forte dei candidati di centrodestra in un campo diviso, e ora benefici del riappacificamento ufficiale con Mario Colantonio (16,64%) e Alessandro Carbone, che hanno siglato l’apparentamento a suo sostegno.

Affluenza e orari:

• Aventi diritto: 43.393 cittadini

• Affluenza primo turno: 62,33-62,40%

• Orari voto: domenica 7 giugno dalle 7:00 alle 23:00; lunedì 8 giugno dalle 7:00 alle 15:00



La campagna elettorale è ufficialmente terminata alla mezzanotte di giovedì 5 giugno. Chieti è uno dei sei capoluoghi al voto oggi insieme a Lecco, Arezzo, Macerata, Agrigento e Trani.



Il verdetto delle urne guiderà la guida del Comune di Chieti per i prossimi cinque anni in un momento cruciale per la città teatina.