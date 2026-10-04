Censimento permanente 2026: coinvolte circa 1.800 famiglie aquilane

Parte lunedì 5 ottobre la nuova edizione 2026 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie. Secondo le stime dell’ISTAT, quest’anno saranno circa 1.800 le famiglie coinvolte nel territorio aquilano.

L’indagine prevede l’invio da parte di Istat di una lettera informativa alle famiglie interessate, contenente le credenziali di accesso (nome utente e password). Per l’edizione 2026, le famiglie i cui intestatari hanno un domicilio digitale formalmente registrato (ovvero un indirizzo PEC registrato sul sito https://domiciliodigitale.gov.it) riceveranno informativa e promemoria alla compilazione tramite PEC e non tramite vettore postale. Inoltre, alle famiglie campione in possesso dell’App IO verrà inviato un messaggio sull’App in merito all’avvio del Censimento.

Dal 5 ottobre al 6 dicembre 2026 le famiglie potranno compilare autonomamente online il questionario utilizzando le credenziali di accesso ricevute o tramite SPID o CIE dell’intestatario dell’informativa. In alternativa, potranno avvalersi degli uffici comunali recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) in via Roma 207/A.

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2026 le famiglie non rispondenti saranno contattate dai rilevatori incaricati dal Comune dell’Aquila, muniti di appositi cartellini identificativi, che si recheranno porta a porta presso il domicilio, e dal personale comunale di back office per portare a termine i questionari, anche tramite intervista telefonica.

Il CCR sarà operativo dal 5 ottobre al 23 dicembre con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Si ricorda ai cittadini coinvolti nella tornata censuaria 2026 che sussiste l’obbligo di risposta e che, nei casi di violazione, è prevista l’erogazione di sanzioni ai sensi degli artt. 7 e 11 del D. Lgs. 322/1989 e del DPR 6 novembre 2025 di approvazione del “Programma Statistico Nazionale (PSN) 2023 – 2025 - Aggiornamento 2024 - 2025”.

I dati trattati dall’Istat per le finalità della rilevazione sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 D. Lgs. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003, D. Lgs 101/2018). I dati saranno diffusi dall’Istat in forma aggregata, e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati.

Per informazioni ed assistenza la famiglia può contattare il Numero Unico 1510 gratuito, l’Ufficio Comunale di Censimento – Tel. 0862-645720, il CCR – Tel. 0862-645256/0862-645729 (anche per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario). Oppure scrivere a: censimento.lista@istat.it, statistica@comune.laquila.it. Per maggiori informazioni, consultare il sito Popolazione e abitazioni – Istat.